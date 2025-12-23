نگرانم روبن نوس به صورت رایگان از الهلال به رئال مادرید برود

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید همچنان در جست‌وجو برای تقویت خط میانی خود است. ژابی آلونسو در تابستان گذشته خواهان جذب مارتین زوبیمندی شده بود و مدیران باشگاه نیز هم‌زمان گزینه‌های مختلفی را در بازار نقل‌وانتقالات زیر نظر دارند. در این میان، نام‌هایی چون آنجلو اشتیلر و آدام وارتون به‌عنوان گزینه‌های اصلی مطرح شده‌اند، اما سیاست همیشگی رئال، توجه ویژه به بازیکنانی است که در آستانه پایان قرارداد خود قرار دارند.

در همین حال، از عربستان سعودی نام تازه‌ای به فهرست گزینه‌های رئال مادرید اضافه شده است؛ روبن نوس. هافبک پرتغالی الهلال که قراردادش در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و گزارش‌ها نشان می‌دهد قصدی برای تمدید آن ندارد. نوس که سابقه بازی در پورتو و لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد، تابستان آینده ۲۹ ساله خواهد شد و به دنبال بازگشت به فوتبال اروپا است.

در این رابطه، سامی الجابر، بازیکن سابق الهلال، در گفت‌وگو با شبکه MBC نسبت به از دست رفتن این بازیکن ابراز نگرانی کرد و گفت: «نگرانم روبن نوس پس از پایان قراردادش با الهلال، به‌صورت آزاد راهی رئال مادرید شود. قرارداد او در پایان این فصل تمام می‌شود و احتمال جدایی‌اش بسیار جدی است.»

او همچنین افزود: «چند باشگاه لیگ برتری انگلیس به دنبال جذب نوس هستند و قراردادهایی سه‌ساله، تا ۳۱ سالگی، به او پیشنهاد داده‌اند. رئال مادرید هم علاقه‌مند است و مطمئنم تیم‌های دیگری نیز شرایط او را دنبال می‌کنند.»

از سوی دیگر، باشگاه الهلال در مواجهه با عدم تمایل این بازیکن برای تمدید قرارداد، احتمال فروش او در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی را بررسی می‌کند. بر اساس گزارش منابع نزدیک به فوتبال عربستان، مدیران الهلال حاضرند با دریافت رقمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون یورو با جدایی نوس موافقت کنند.

در پایان، گفته می‌شود منچستریونایتد یکی از جدی‌ترین مشتریان این هافبک پرتغالی است و شرایط انتقال او را به‌دقت زیر نظر دارد؛ انتقالی که می‌تواند یکی از پرونده‌های مهم نقل‌وانتقالاتی ماه‌های آینده فوتبال اروپا باشد.

