خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سامی الجابر:

نگرانم روبن نوس به صورت رایگان از الهلال به رئال مادرید برود

نگرانم روبن نوس به صورت رایگان از الهلال به رئال مادرید برود
کد خبر : 1731936
لینک کوتاه کپی شد.

قرارداد روبن نوس، هافبک پرتغالی الهلال عربستان، تابستان آینده به پایان می‌رسد و نشانه‌ها از عدم تمایل او برای ادامه حضور در فوتبال عربستان حکایت دارد.

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید همچنان در جست‌وجو برای تقویت خط میانی خود است. ژابی آلونسو در تابستان گذشته خواهان جذب مارتین زوبیمندی شده بود و مدیران باشگاه نیز هم‌زمان گزینه‌های مختلفی را در بازار نقل‌وانتقالات زیر نظر دارند. در این میان، نام‌هایی چون آنجلو اشتیلر و آدام وارتون به‌عنوان گزینه‌های اصلی مطرح شده‌اند، اما سیاست همیشگی رئال، توجه ویژه به بازیکنانی است که در آستانه پایان قرارداد خود قرار دارند.

در همین حال، از عربستان سعودی نام تازه‌ای به فهرست گزینه‌های رئال مادرید اضافه شده است؛ روبن نوس. هافبک پرتغالی الهلال که قراردادش در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و گزارش‌ها نشان می‌دهد قصدی برای تمدید آن ندارد. نوس که سابقه بازی در پورتو و لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد، تابستان آینده ۲۹ ساله خواهد شد و به دنبال بازگشت به فوتبال اروپا است.

در این رابطه، سامی الجابر، بازیکن سابق الهلال، در گفت‌وگو با شبکه MBC نسبت به از دست رفتن این بازیکن ابراز نگرانی کرد و گفت: «نگرانم روبن نوس پس از پایان قراردادش با الهلال، به‌صورت آزاد راهی رئال مادرید شود. قرارداد او در پایان این فصل تمام می‌شود و احتمال جدایی‌اش بسیار جدی است.»

او همچنین افزود: «چند باشگاه لیگ برتری انگلیس به دنبال جذب نوس هستند و قراردادهایی سه‌ساله، تا ۳۱ سالگی، به او پیشنهاد داده‌اند. رئال مادرید هم علاقه‌مند است و مطمئنم تیم‌های دیگری نیز شرایط او را دنبال می‌کنند.»

از سوی دیگر، باشگاه الهلال در مواجهه با عدم تمایل این بازیکن برای تمدید قرارداد، احتمال فروش او در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی را بررسی می‌کند. بر اساس گزارش منابع نزدیک به فوتبال عربستان، مدیران الهلال حاضرند با دریافت رقمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون یورو با جدایی نوس موافقت کنند.

در پایان، گفته می‌شود منچستریونایتد یکی از جدی‌ترین مشتریان این هافبک پرتغالی است و شرایط انتقال او را به‌دقت زیر نظر دارد؛ انتقالی که می‌تواند یکی از پرونده‌های مهم نقل‌وانتقالاتی ماه‌های آینده فوتبال اروپا باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا