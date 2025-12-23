اسامی محرومان لیگ اعلام شد

به گزارش ایلنا، و به نقل از سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:

پیکان تهران: میثم تیموری (۴ اخطاره)

چادرملو اردکان: سید حامد طباطبایی (مربی ۲ اخطاره)، مجید حسین خسروی (۴ اخطاره)

خیبرخرم آباد: محسن اسکینی (مربی) ۲ اخطاره

سپاهان اصفهان: امید نورافکن (۴ اخطاره)

فجر سپاسی: ساسان جعفری‌کیا (۴ اخطاره)

فولاد خوزستان: یحیی گل‌محمدی (سرمربی) کارت قرمز

مس رفسنجان: میلاد شیخ فخرالدینی (۴ اخطاره)

تراکتور: کریم جمالی، مدیر رسانه (دستور انضباطی)، رستم آشورماتوف (۴ اخطاره)

استقلال خوزستان: علی خوش ذات (مربی) کارت قرمز

یادآور می‌گردد؛ طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است؛ سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد. لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

انتهای پیام/