جراحی زانو انجام شد: نیمار یک ماه دور از میادین
نیمار، ستاره سانتوس، با موفقیت تحت عمل جراحی آرتروسکوپی زانوی چپ قرار گرفت و دستکم یک ماه از میادین دور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، نیمار، مهاجم و کاپیتان سانتوس، روز دوشنبه برای درمان آسیبدیدگی مینیسک زانوی چپ خود تحت عمل جراحی آرتروسکوپی قرار گرفت. این جراحی در بیمارستان خصوصی «ماتر دی نُوا لیما» در شهر بلو هوریزونته و توسط رودریگو لازمار، پزشک تیم ملی فوتبال برزیل، انجام شد.
باشگاه سانتوس با انتشار بیانیهای کوتاه اعلام کرد:«عمل جراحی با موفقیت انجام شد و وضعیت بازیکن رضایتبخش است.» نیمار که فوتبال حرفهای خود را در همین باشگاه آغاز کرده و اوایل سال جاری به سانتوس بازگشته بود، قرار است امروز از بیمارستان مرخص شود و بلافاصله روند ریکاوری خود را آغاز کند؛ فرآیندی که حداقل یک ماه او را از حضور در زمین مسابقه دور نگه میدارد.
در همین حال، وضعیت آینده نیمار همچنان نامشخص است؛ چرا که قرارداد او با سانتوس در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان میرسد. بر اساس گزارش رسانههای محلی برزیل، مذاکراتی میان طرفین در جریان است و مدیران باشگاه امیدوارند این ستاره حداقل تا جام جهانی ۲۰۲۶ قراردادش را تمدید کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، هدف بزرگ ورزشی نیمار به شمار میرود؛ هرچند او هنوز از سوی کارلو آنچلوتی، سرمربی فعلی تیم ملی برزیل که از ماه می هدایت سلسائو را بر عهده گرفته، دعوت نشده است.
با این حال، ستاره سابق بارسلونا، پاریسنژرمن و الهلال عربستان، با وجود مصدومیتهای پرتعدادی که در سال جاری مانع از تداوم حضورش در میادین شده، اطمینان دارد که در فهرست نهایی آنچلوتی برای جام جهانی قرار خواهد گرفت.
نیمار از زمان بازگشت به سانتوس در ژانویه گذشته، تنها در ۲۸ مسابقه به میدان رفته و آمار ۱۱ گل و ۴ پاس گل را به ثبت رسانده است. با این وجود، او در هفتههای پایانی فصل نقشی کلیدی در بقای سانتوس در لیگ برتر ایفا کرد و مانع سقوط تیم به دسته پایینتر شد.