لیورپول مصدومیت شدید ایساک را تایید کرد

به گزارش ایلنا، طبق بیانیه لیورپول، ایساک در حین زدن گل اول تیمش به تاتنهام، دچار آسیب دیدگی شد و مجبور به تعویض گردید. پس از معاینه، عمل جراحی برای آسیب مچ پا که شامل شکستگی فیبولا نیز بود، انجام شد. روند بهبودی ایساک اکنون در مرکز تمرینی AXA ادامه خواهد یافت و هنوز زمان دقیقی برای بازگشت او تعیین نشده است.

این حادثه در حالی رخ داد که لیورپول در لندن پیش افتاده بود. میکی فن د ون، در تلاش برای مسدود کردن شوت ایساک، به شدت به او برخورد کرد و این مهاجم سوئدی در حین سقوط به زمین، به وضوح در حال درد کشیدن بود. کادر پزشکی لیورپول به سرعت به کمک او شتافتند.

بازی برای چند دقیقه متوقف شد و با وجود اینکه برانکارد به زمین آوردند، این که ایساک با پای خود زمین را ترک کرد (هرچند که به وضوح لنگ لنگان بود) امیدی کوچک به طرفداران لیورپول داد. اما این امید بیشتر ناشی از آرزو بود تا واقعیت، زیرا گزارش‌هایی که در ساعات اخیر منتشر شده بود، تشخیص نگران‌کننده‌ای را تأیید کرد که اکنون به واقعیت پیوسته است.

لیورپول هنوز زمان تقریبی بهبودی که ممکن است ایساک را از میادین دور کند، به طور رسمی اعلام نکرده است. با این حال، او قبل از پایان فصل به میدان نخواهد رفت و احتمالاً در صورت صعود سوئد به جام جهانی بعدی نیز در دسترس نخواهد بود.

با وجود شروع ناموفق او در آنفیلد که تنها سه گل در ۱۶ بازی به ثمر رسانده است، این وضعیت برای لیورپول که نزدیک به ۱۵۰ میلیون یورو در تابستان گذشته برای خرید ایساک از نیوکاسل هزینه کرده، بسیار ویران‌کننده است.

بنابراین باید دید که آیا این مصدومیت برنامه‌های لیورپول را برای پنجره نقل و انتقالات زمستانی تغییر خواهد داد یا خیر. در حال حاضر، گزارش‌ها از انگلیس حاکی از آن است که قرمزها در حال بررسی گزینه فعال‌سازی بند آزادسازی سمی‌نیو از باشگاه بورنموث هستند.

