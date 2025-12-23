جنجال بر سر موتور «غیرقانونی» مرسدس در فرمول یک ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، قابلیت تغییر نسبت فشردگی موتور در حالت گرم، به دردسر بزرگی برای تیم‌ها تبدیل شده است. رقبا این موضوع را با فیا مطرح کرده‌اند و حالا نهاد حاکم بر موتوراسپورت باید در شرایط حساسی تصمیم‌گیری کند. اعلام غیرقانونی بودن همه موتورهای مرسدس ساده به نظر نمی‌رسد، زیرا فصل نزدیک است و توسعه‌ها تقریباً به پایان رسیده. با این حال، اجازه دادن به ابراز نارضایتی علنی دیگر تیم‌ها نیز ایده‌آل نیست.

در مقررات جدید فرمول یک برای فصل ۲۰۲۶، حداکثر نسبت فشردگی از ۱۸:۱ به ۱۶:۱ کاهش یافته تا قدرت پیک محدود شود و احتراق کارآمدتر با سوخت‌های پایدار تشویق گردد. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی سازندگان (مانند مرسدس) ممکن است با استفاده از مواد خاص که در دمای بالا انبساط حرارتی بیشتری دارند، نسبت فشردگی مؤثر را در شرایط واقعی مسابقه بالاتر نگه دارند، در حالی که در تست‌های سرد (دمای محیط) با قوانین سازگار باشد. این موضوع باعث جنجال و درخواست بررسی از سوی رقبا شده است.

در همین حال، تا روشن شدن مسیر پیش رو، دیدگاه غالب کارشناسان بر لزوم رسیدن به توافق تأکید دارد. نشریه ایتالیایی کوریره دلو اسپورت که به فراری نزدیک است، پیشنهاد کرده که ممکن است توافقی حاصل شود تا مرسدس با تعهد به تنظیم آن تا سال ۲۰۲۷، بتواند در سال ۲۰۲۶ از موتور خود استفاده کند. برخی کارشناسان اما راه‌حل‌های دیگر را ترجیح می‌دهند.

مرسدس در حال حاضر موتور هشت خودرو را تأمین می‌کند: دو خودرو کارخانه‌ای خود (راسل و آنتونلی)، ویلیامز (ساینز و آلبون)، آلپین (کولاپینتو و گسلی) و مک‌لارن که قهرمان فعلی است (نوریس و پیاستری). این تیم‌ها ممکن است از نخستین مسابقه در آلبرت پارک با اعتراض رقبا روبرو شوند، اما محرومیت بعید به نظر می‌رسد.

با این حال، فرمول یک ۲۰۲۶ حتی پیش از حضور نخستین خودرو روی پیست، خود را در مخمصه‌ای جدی قرار داده است. معمولاً برتری‌ها در تست‌های اولیه مشخص می‌شد، اما حالا این مسائل از کارخانه‌ها آشکار می‌شود.

این وضعیت یادآور لحظات کلیدی عصر مدرن است؛ مانند دیفیوزر دوگانه براون جی‌پی که در سال ۲۰۰۹ تیمی یک یورویی را به قدرت غالب تبدیل کرد، یا دیفیوزر دمیده‌ای که آدریان نیویی برای ردبول آورد، یا سیستم دمپر جرمی که عملکرد رنو آر۲۶ فرناندو آلونسو را به شدت ارتقا داد. در سال ۲۰۲۶، ترس از برتری‌ها پیش از هر اقدامی روی پیست در حال شکل‌گیری است.

