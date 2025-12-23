رافینیا در ۳۲ سالگی از فوتبال خداحافظی کرد

به گزارش ایلنا، رافینیا آلکانتارا (متولد ۱۹۹۳ در سائوپائولو) که در سال‌های اخیر به‌دلیل مصدومیت‌ها و دوری از میادین کمتر در کانون توجه قرار داشت، یک سال و نیم پس از خداحافظی برادرش تیاگو، مسیر مشابهی را در پیش گرفت و کفش‌هایش را آویخت.

این هافبک برزیلی از سپتامبر ۲۰۲۲ و پس از جدایی از پاری‌سن‌ژرمن، فوتبال خود را در قطر ادامه داد و پیراهن العربی را به تن کرد؛ تیمی که بازیکنانی چون مارکو وراتی، عبدو دیالو و رودری سانچز نیز در آن حضور داشتند. با این حال، قرارداد رافینیا در تابستان ۲۰۲۴ به پایان رسید و او از آن زمان به‌عنوان بازیکن آزاد بدون تیم باقی ماند تا سرانجام پس از حدود یک سال و نیم دوری، تصمیم به پایان دوران حرفه‌ای خود بگیرد.

رافینیا این خبر را با انتشار ویدئویی احساسی در شبکه‌های اجتماعی تأیید کرد و گفت:«بعد از مدتی دوری از زمین و طی کردن یک روند طولانی برای ریکاوری، زمان آن رسیده که تصمیمی مهم را علنی کنم. تصمیم گرفته‌ام از فوتبال خداحافظی کنم. کمی بیش از یک سال پیش دچار مصدومیت شدید زانو شدم که متأسفانه اجازه بازگشت به رقابت در بالاترین سطح را به من نمی‌دهد. پذیرش این موضوع برایم آسان نبود. از خانواده‌ام که همیشه کنارم بودند و از همه کسانی که به من عشق و حمایت دادند، تشکر می‌کنم. فوتبال، ممنون که من را به آنچه هستم تبدیل کردی. خداحافظ.»

رافینیا از همان روزهای نخست حضور در آکادمی لاماسیا همواره زیر سایه نام برادرش، تیاگو آلکانتارا، قرار داشت؛ با این حال از ابتدا تلاش کرد مسیر مستقل خود را بسازد. او پس از بازی در تیم‌های پایه اسپانیا (زیر ۱۶، ۱۷ و ۱۹ سال)، تصمیم گرفت برای تیم ملی برزیل به میدان برود. هرچند تنها دو بازی ملی برای تیم بزرگسالان انجام داد، اما کسب مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو یکی از افتخارات مهم دورانش به شمار می‌رود.

لوئیس انریکه بزرگ‌ترین حامی رافینیا در دوران فوتبالش بود. او رافینیا را در تیم دوم بارسلونا هدایت کرد، در زمان حضورش در سلتاویگو خواستار جذب قرضی او شد و سپس در فصل ۱۵-۲۰۱۴ وی را به بارسا بازگرداند؛ فصلی که با قهرمانی در لالیگا، کوپا دل‌ری و لیگ قهرمانان اروپا همراه شد. هرچند رافینیا بازیکن ثابت تیم نبود، اما به‌عنوان عضوی از چرخش ترکیب، در ۳۶ مسابقه ۱۶۸۷ دقیقه به میدان رفت.

با وجود علاقه قلبی‌اش به درخشش در بارسلونا، رافینیا خارج از نوکمپ بیش از پیش دیده شد. او در دو مقطع برای سلتاویگو بازی کرد، تجربه‌ای کوتاه در اینترمیلان داشت و در نهایت در سال ۲۰۲۰ به پاری‌سن‌ژرمن پیوست. پس از آن نیز یک دوره قرضی در رئال سوسیه‌داد را پشت سر گذاشت و سپس راهی فوتبال قطر شد.

همانند برادرش تیاگو، مصدومیت‌ها نقش پررنگی در سرنوشت حرفه‌ای رافینیا داشتند. او در طول دوران بازیگری‌اش ۲۱ مصدومیت مختلف را تجربه کرد که مجموعاً نزدیک به ۹۰۰ روز او را از میادین دور نگه داشت؛ آماری که بدون احتساب یک سال و نیم اخیر دوری کامل او از فوتبال است. رافینیا در حالی با ثبت ۳۵۸ بازی رسمی و کسب ۱۶ جام دوران حرفه‌ای خود را به پایان رساند که این خداحافظی، بسیار زودتر از آنچه در رؤیاهایش می‌دید، رقم خورد.

