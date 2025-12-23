فوری: ساپینتو، رضاییان و جلالی را کنار گذاشت
سرمربی استقلال در آستانه دیدار سرنوشتساز آسیایی، تصمیمی غیرمنتظره گرفت و دو مدافع باتجربه تیمش را از فهرست اعزامی کنار گذاشت.
به گزارش ایلنا، کاروان استقلال صبح امروز تهران را به مقصد بحرین ترک کرد تا خود را برای یکی از حساسترین مسابقات فصل آماده کند؛ دیداری مقابل المحرق که برای آبیپوشان حکم بازی «مرگ و زندگی» را دارد و نتیجهاش میتواند مسیر استقلال در لیگ قهرمانان آسیا را بهطور کامل تغییر دهد. با این حال، پیش از پرواز استقلال، اتفاقی مهم و بحثبرانگیز رخ داد که توجهها را به خود جلب کرد؛ حذف نام دو بازیکن شناختهشده از لیست مسافران.
رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی، دو مدافع باتجربه استقلال، جایی در فهرست اعزامی به بحرین ندارند. این در حالی است که هر دو بازیکن در فصل جاری، برخلاف انتظارات اولیه، نتوانستهاند جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی به دست بیاورند. حضور پررنگ صالح حردانی در سمت راست و حسین گودرزی در سمت چپ، باعث شده رضاییان و جلالی نسبت به فصل گذشته دقایق بسیار کمتری بازی کنند و بیشتر نیمکتنشین باشند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم هر دو بازیکن همچنان نیمنگاهی جدی به تیم ملی دارند و فصل منتهی به جام جهانی را فرصتی مهم برای بازگشت به جمع ملیپوشان میدانستند. با این حال، شرایط فصل نهتنها به سود آنها پیش نرفت، بلکه حالا به حذفشان از لیست یک بازی فوقحساس آسیایی هم منجر شده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، تصمیم نهایی ساپینتو شب گذشته و پس از صرف شام تیم در هتل گرفته شد. سرمربی پرتغالی از طریق دستیارانش به رضاییان و جلالی اعلام کرد که در سفر به بحرین همراه تیم نخواهند بود. دلیل این تصمیم، از نگاه کادر فنی، وضعیت روحی و انگیزشی این دو بازیکن در تمرینات اخیر عنوان شده؛ جایی که به اعتقاد ساپینتو، ناراحتی از نیمکتنشینی و نارضایتی ذهنی باعث شده تمرکز و همراهی لازم با تیم را نداشته باشند.
در نهایت، ساپینتو ترجیح داد برای دیدار با المحرق، این دو مدافع باتجربه را در تهران نگه دارد. قرار است رضاییان و جلالی پس از بازگشت استقلال از بحرین و آغاز تمرینات برای بازی آینده مقابل گلگهر سیرجان، دوباره به تمرینات تیم اضافه شوند. تصمیمی جنجالی که در مورد دو بازیکنی گرفته شده که در جام جهانی گذشته، مدافعان چپ و راست تیم ملی ایران بودند و حالا در مقطعی متفاوت از دوران حرفهای خود قرار دارند. باید دید ادامه این مسیر برای آنها چگونه رقم خواهد خورد.