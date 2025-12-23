قربانی: یک مرحله نه، باید دو مرحله صعود کنیم

به گزارش ایلنا، هافبک لژیونر تیم ملی فوتبال کشورمان در گفت‌وگو با روزنامه فدراسیون اظهار داشت: تورنمنت العین در راستای آماده‌سازی و تدارک تیم ملی برای جام‌جهانی تورنمنت بسیار خوبی بود و توانستیم محک خوبی بخوریم اما درباره حضور تیم ملی در گروه G جام‌جهانی، به نظر من گروه بدی نشده و حتی می‌توان گفت گروه خوبی است. می‌توانیم شانس صعود داشته باشیم اما جام جهانی بزرگ ترین تورنمنت دنیاست و تیم‌های خیلی خوبی در آن شرکت می‌کنند. در گروه ما هم قطعا تیم‌ها با انگیزه خاصی وارد می‌شوند ولی خب ما هم ایران هستیم و مطمئنا با کادرفنی و بازیکنانی که داریم می‌خواهیم برای اولین بار از گروه‌مان صعود کنیم تا بتوانیم این افتخار آفرینی را با کادرفنی ایرانی و بازیکنان کسب کنیم. به نظرم این موضوع می‌تواند باعث شود خیلی اتفاق مهمی در کشورمان رقم بخورد؛ همانطور که آقای قلعه نویی گفتند. بازیکنان هم باید چنین فکری داشته باشند که نه یک مرحله، بلکه دو مرحله صعود کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به این شرایطی که گفتم ما قطعا تا آغاز جام جهانی بازی های دوستانه خوب زیادی نیاز داریم. باید با کشورهای بزرگ و تیم‌های بزرگ بازی تدارکاتی انجام دهیم که قبل از حضور در رقابت‌های جام جهانی بتواند یک محک خوبی باشد. باید بتوانیم خودمان را با رویارویی با تیم‌های بزرگ محک بزنیم تا در نهایت با آمادگی کامل در جام جهانی شرکت کنیم.

بازیکن خوش آتیه تیم ملی عنوان داشت: از مردم خوب کشورم تقاضا دارم حمایت‌مان کنند چرا که واقعا قبل از جام جهانی به حمایت‌شان نیاز داریم. مردم کنارمان باشند تا با دعای خیرشان بهترین نتایج بگیریم و ان شاءالله از گروه صعود کنیم.

قربانی در پایان راجع به آمادگی خود گفت: خوشبختانه شرایط خوبی در تیم باشگاهی در لیگ امارات دارم؛ الان در لیگ و بازی‌های آسیایی شرایط مان خوب است. در تیم ملی هم خدا را شکر با اعتمادی که کادرفنی به من داشتند، رفته رفته شرایطم بهتر شده و توانستم دقایق بیشتری برای تیم ملی بازی کنم. امیدوارم چه یک دقیقه، چه ۹۰ دقیقه که برای ایران به میدان می‌روم، بهترین عملکرد را داشته باشم.

