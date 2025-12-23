خبرگزاری کار ایران
فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید برای اردوی امارات و جام ملت‌های آسیا

فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید برای اردوی امارات و جام ملت‌های آسیا اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید ایران برای اردوی امارات و مسابقات جام ملت‌های آسیا به شرح زیر اعلام شد:

دروازه‌بان‌ها: محمد خلیفه(آلومینیوم اراک) امیر مهدی مقصودی(سپاهان اصفهان) پوریا رفیعی(سپاهان اصفهان)

مدافعین: دانیال ایری(ملوان انزلی) مهدی زارع(آخمت گروژنی روسیه) فرزین معامله‌گری(شمس آذر قزوین) مسعود محبی(خیبر خرم آباد) بهرام گودرزی(آلومینیوم اراک) ارشیا وثوقی‌فرد(فجرشهید سپاسی) سید مهدی مهدوی(آلومینیوم اراک) عرفان جمشیدی(پیکان تهران)

هافبک‌ها: پوریا لطیفی‌فر(گل‌گهر سیرجان) مهدی گودرزی(خیبر خرم آباد) عباس حبیبی(ملوان انزلی) مهدی جعفری(ملوان انزلی) امیرمحمد رزاقی‌نیا(استقلال) امیررضا شیخی‌راد(نساجی مازندران)

وینگرها: محمد جواد حسین نژاد(آنژی ماخاچ قلعه روسیه) یادگار رستمی(فجر شهید سپاسی شیراز) محمد حسین صادقی(پرسپولیس تهران) حمیدرضا ضرونی(خیبر خرم آباد)

مهاجمان: رضا غندی‌پور(الوحده امارات) محمد عسگری(سپاهان اصفهان)

هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال، از ۶ تا ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶(۱۶ دی تا ۴ بهمن ۱۴۰۴) در ۲ شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد. 

شاگردان امید روانخواه پس از برگزاری اردوی شش روزه خود را در امارات از ۷ تا ۱۳ دی در دبی آغاز کرده و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین در تاریخ ۱۱ دی، روز ۱۳ دی به عربستان سفر می‌کنند.

برنامه دیدارهای تیم ملی امید در گروه C جام ملت‌ها به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

*امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد ؛ساعت ۱۷ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

* امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب ؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

