نکیسا بعد از بازی تراکتور و پرسپولیس: تیم ملی خوششانس است!
پیشکسوت دروازهبانی فوتبال ایران به رقابت پیام نیازمند و علیرضا بیرانوند، صحنه گل ترابی و حواشی سکوهای تبریز واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، بعد از دیدار پرحاشیه تراکتور و پرسپولیس و درخشش دو دروازهبان ملیپوش، بحث درباره وضعیت گلرهای تیم ملی دوباره داغ شده است. نیما نکیسا، پیشکسوت فوتبال ایران، در گفتوگویی مفصل به بررسی عملکرد پیام نیازمند و علیرضا بیرانوند، نقش این رقابت در مسیر جام جهانی و همچنین اتفاقات تلخ سکوهای ورزشگاه تبریز پرداخت.
بعد از بازی تراکتور و پرسپولیس صحبت درباره گلرهای تیم ملی و روی فرم بودنشان زیاد شده.
به نظر من علی و پیام هر دو در چند هفته گذشته فوقالعاده عمل کردهاند. هر دو گلر در ضربات پنالتی چند ضربه را مهار کردند و پیام هم در سه چهار صحنه در جریان بازی دروازه تیمش را نجات داد. این باعث افتخار و خوشحالی آقای قلعهنویی است که 5-4 گلر سرپنجه دارد و میتواند به عنوان یکی از ارکان تیم روی آنها حساب باز کند. حسینی در سپاهان، پیام نیازمند، خلیفه در آلومینیوم اراک به عنوان یک جوان نوظهور و نوشکفته شده. از آن طرف علی بیرانوند که به نظرم خدا جواب تمام صبوریهایش را داد و آنهایی که میخواستند ذلیلش کنند خودشان ذلیل شدند.
عملکرد پیام و بیرانوند در ضربات پنالتی چطور بود؟
ببینید در ضربات پنالتی همه چیز بستگی به گلر ندارد. البته که گلر باید بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد اما شدت ضربه و مهارت بازیکنی که ضربه میزند را هم باید در نظر گرفت. با وجود این من به عملکرد هر دو گلر در پنالتیها از 100، 100 میدهم. از دیدن آن پنالتیای که پیام با دست مخالف رد کرد واقعاً حظ کردم. بیرانوند هم در دو یا سه جا بازی را برای تیمش برگرداند. خوشحالم که تیم ملی سه چهار گلر سرپنجه دارد که نوید روزهایی مشابه جام جهانی 98 را میدهد که ما 8 تا 10 گلر سرپنجه داشتیم که هر کدام میتوانستند در جام جهانی بازی کنند.
عملکرد این دو دروازهبان یا حسینی تا پایان فصل میتواند در حضور فیکسشان در جام جهانی تأثیر داشته باشد؟
صد درصد همین طور است. یعنی اینها هر کدامشان تا پایان فصل اینطوری روی فرم بمانند در حکم سوپاپ اطمینانی برای حضورشان در جام جهانی خواهد بود.
اما یکی از پیشکسوتان دروازهبانی میگفت در هر صورت این بیرانوند است که در جام جهانی بازی میکند چون تجربه بیشتری دارد و در جام جهانی هم بازی کرده و الان هم شماره یک است.
خب درست گفته. نگاه بیشتر روی علیرضاست ولی به نظر من پیام هم فوقالعاده کار میکند. قد و قامتش استاندارد است و جسارت خوبی هم دارد. نگاه نکنید به گلی که مقابل تراکتور خورد و این گل را فراموش کنید.
به نظر شما در آن صحنه پیام مقصر بود؟
توپ بالای سرش قوس برداشت و میپیچید. چرخش توپ به سمت داخل دروازه بود و رفت بیخ دروازه. شما تا حالا عقب عقب نرفتید تا به تیر بخورید و ببینید چطور نابودتان میکند. این حرکت عقب عقب به صورت ذهنی ناخوداگاه روی واکنش گلر تأثیر میگذارد. در آن صحنه هم پیام عقب عقب رفت اما گلرها معمولاً یک مراقبتی دارند که به تیر نخورند. در آن صحنه تمام هم و غم پیام این بود که توپ را بیرون بیندازد اما یک لحظه ترسید که با کمر به تیر بخورد.
ارتفاع توپ زیاد و به شکل عجیبی بالا رفته بود اما پیام نمیتوانست عملکرد بهتری داشته باشد؟
به نظر من گلر بینالمللی مثل پیام باید این توپ را در میآورد. شاید در مورد یک گلر داخلی عادی میتوان جای اشتباه و آزمون و خطا گذاشت اما گلری مثل پیام که دنبال شماره یک تیم ملی است و میخواهد بیرانوند را کنار بزند میتوانست بهتر عمل کند.
در صحنه گل پرسپولیس هم به نظر میرسد با اینکه مدافع پرسپولیس مزاحمتی برای بیرانوند ایجاد کرد اما او خروج خوبی نداشت و مقصر بود.
ببینید من اصلاً نمیخواهم درباره این مسأله حرف بزنم چون بیرانوند خودش مربی دارد، مربی اختصاصی هم دارد و همه اینها را نگاه و رصد میکنند و برمبنای ضعف و قوتش تمرین میدهند. پرداختن به این مسأله فقط روحیه این بچه را تضعیف میکند. در زمان من فضای مجازی نبود و وقتی نشریات را میخواندم که مینوشتند نکیسا روی این گل مقصر است خواهناخواه تأثیر منفی روی من میگذاشت. من کسی هستم که قبل از پیام و علیرضا تمام این شرایط را تجربه کردهام و الان که نزدیک جام جهانی هستیم دوست دارم اینها حداقل از طرف پیشکسوتان کاملاً حمایت شوند چون با هر توپی که بگیرند مردم خوشحال میشوند و انشاءالله همه شان بدون آسیبدیدگی به جام جهانی برسند.
هیچ کس از کریم باقری بیاحترامی و تحریک هوادار ندیده
وای به حال آن هوادارانی که به اسطورههایشان توهین میکنند. حالا از هر رنگ و طرفدار هر تیمی. علی دایی و کریم باقری و همه این عزیزان سرمایههای این کشور هستند. این بازیها تمام میشود و دو سه سال دیگر هیچ کس یادش نمییآید اما حرمت اسطورههای یک کشور نباید هیچ وقت پایمال شود. اینها کسانی هستند که ملت با هر گلشان از جا بلند شدند، زن و بچهشان را بوسیدند، شادی کردند و خانوادهشان را به تفریح بردند چون حالشان خوب بود. تأثیر تلاش این اسطورهها در فضای خانوادگی محسوس و ملموس بود. واقعاً چه بر سر فرهنگ هواداری ما آمده که به یک اسطوره اینطوری بیحرمتی میکنند. منظورم فقط آقا کریم نیست. منظورم علی بیرانوند و خیلیهای دیگری است که در این مدت مورد بیمهری قرار گرفتند. ما یک جایی میگوییم اسطورهها باید مراقب رفتار و حرکات و سکنات خودشان باشند تا تماشاگران را تحریک نکنند ولی آیا کسی از کریم باقری رفتار تحریکآمیز یا بیاحترامی دیده است؟ پس این نشان میدهد اگر خشم درونی این افراد ناشی از وضعیت خراب اقتصادی و معیشتی است مقصرش کریم باقری نیست بلکه افراد دیگری هستند. امیدوارم کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال بیشترین تنبیهات را برای این افراد و هر هواداری در کجای کشور که بیانضباطی و هنجارشکنی کرد در نظر بگیرند. امروز که بانوان ما وارد ورزشگاهها شدهاند خیلی بیشتر باید کرامت اسطورههایمان را نسبت به قبل حفظ کنیم. امیدوارم کمیته اخلاق و انضباطی طوری اینها را نقرهداغ کند که باشگاهها و کانون هوادارانشان موظف شوند بیشتر به بحث هواداری ورود کنند و تنها تشویق و حمایت از تیم خودشان را در دستور کار داشته باشند.