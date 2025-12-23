خبرگزاری کار ایران
محمدنبی: حرفه‌ای‌سازی به‌صورت یکپارچه در باشگاه‌ها باید نهادینه شود

نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: نمایندگان نسبت به برگزاری دوره‌های مشابه و انتقال مفاهیم آموزشی به مدیران و عوامل اجرایی اقدام کنند.

 به گزارش ایلنا، مهدی محمدنبی، نایب رییس فدراسیون فوتبال در ابتدای این کارگاه با اشاره به اهمیت تدوین برنامه‌های راهبردی در باشگاه‌ها گفت: در مسیر حرفه‌ای‌سازی فوتبال، باشگاه‌ها ناگزیر به داشتن نگاه بلندمدت، برنامه‌محور و مبتنی بر اصول علمی مدیریت هستند و تدوین طرح راهبردی، یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف به شمار می‌رود.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها افزود: الزامات صدور مجوز حرفه‌ای، صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها نیست، بلکه چارچوبی مشخص برای ساماندهی ساختار مالی، اداری، رسانه‌ای و بازاریابی باشگاه‌هاست که اجرای دقیق آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده فوتبال کشور داشته باشد.

محمدنبی خطاب به نمایندگان باشگاه‌های حاضر در این دوره گفت:نمایندگانی که امروز در این کارگاه شرکت کرده‌اند، مسئولیت مهمی بر عهده دارند و انتظار می‌رود پس از بازگشت به باشگاه‌های خود، نسبت به برگزاری دوره‌های مشابه و انتقال مفاهیم آموزشی به مدیران و عوامل اجرایی اقدام کنند تا فرآیند حرفه‌ای‌سازی به‌صورت یکپارچه در باشگاه‌ها نهادینه شود.محمدنبی: فرآیند حرفه‌ای‌سازی به‌صورت یکپارچه در باشگاه‌ها  باید نهادینه شود

