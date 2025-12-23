آنتونیو کونته: ناپولی هنوز آماده فرمانروایی نیست
ناپولی در فینال سوپرجام ایتالیا با گلهای داوید نرس، بولونیا را ۲-۰ شکست داد و دومین جام آنتونیو کونته را به ویترین افتخارات این تیم افزود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ناپولی با ارائه نمایشی قدرتمند، موفق شد در فینال سوپرجام ایتالیا، بولونیا را ۲-۰ شکست دهد و قهرمان این رقابتها شود. داوید نرس هر دو گل ناپولی را به ثمر رساند تا شاگردان آنتونیو کونته بعد از اسکودتو، یک جام دیگر هم کسب کنند.
کونته پس از بازی ضمن تبریک به بازیکنانش گفت: «بازیکنان بینقص بودند و انگیزه زیادی داشتیم تا این جام را به هواداران هدیه کنیم. جشن گرفتن تعطیلات با جامی جدید حس فوقالعادهای دارد.»
سرمربی ایتالیایی ناپولی در پاسخ به این سؤال که آیا تیمش آماده سلطه بر فوتبال ایتالیاست، عنوان کرد: «نه، هنوز مشکلاتی داریم و تمرکز ما باید حفظ سهمیه لیگ قهرمانان باشد. با فروتنی میتوانیم هواداران را خوشحال کنیم، اما آماده فرمانروایی نیستیم.»
کونته درباره عملکرد فردی بازیکنان نیز افزود: «گلها حاصل نبوغ بازیکنان بود، اما ایجاد موقعیتها نتیجه برنامهریزی تیمی برای تحت فشار گذاشتن بولونیا بود. امروز در تمامکنندگی کمی کمدقت بودیم، اما نمایش کلی تیم بسیار خوب بود.»
او در نهایت تأکید کرد: «وظیفه ما توسعه دانش فوتبالی بازیکنان است تا قویتر شوند. پیشرفت بازیکنان نتیجه تلاش کادر فنی است و با سازماندهی و کیفیت، تیم میتواند گرهها را باز کند.»
این قهرمانی دوم آنتونیو کونته در ناپولی، پس از اسکودتو فصل قبل، نشاندهنده روند موفقیتآمیز تیم در ابتدای فصل است و هواداران را به ادامه درخشش تیم در مسابقات داخلی و اروپایی امیدوار کرده است.