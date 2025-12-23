خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیم جنجالی VAR؛ پنالتی آخر پرسپولیس بدون تکرار باقی ماند

تصمیم جنجالی VAR؛ پنالتی آخر پرسپولیس بدون تکرار باقی ماند
کد خبر : 1731605
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال با ارائه جزئیات بررسی آخرین ضربه پنالتی پرسپولیس مقابل تراکتور، صحت تصمیم داور و عدم نیاز به تکرار پنالتی را تأیید کرد.

به گزارش ایلنا،  پس از پایان دیدار پرسپولیس و تراکتور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی و حذف سرخ‌پوشان در ضربات پنالتی، صحنه آخرین پنالتی که توسط محمدحسین کنعانی‌زادگان زده شد و توسط علیرضا بیرانوند مهار شد، به یکی از سوژه‌های بحث‌برانگیز فوتبال ایران تبدیل شد. بسیاری از هواداران پرسپولیس معتقد بودند پای بیرانوند هنگام ضربه جلوتر از خط بوده و پنالتی باید تکرار می‌شد.

در این رابطه، محسن حکیم، مسئول دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با محمدحسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر، توضیح داد که این صحنه بارها و از زوایای مختلف در اتاق کمک‌داور ویدیویی ورزشگاه یادگار امام تبریز بررسی شده است.

حکیم با تأکید بر دقت بالای تیم VAR اظهار داشت: «در لحظه ضربه کنعانی‌زادگان، پای بیرانوند روی خط دروازه قرار داشته و هیچ جلوآمدن غیرقانونی از سوی دروازه‌بان تراکتور رخ نداده است. بر این اساس، تیم VAR دلیلی برای تکرار ضربه پنالتی نیافته و تصمیم داور خط و بیژن حیدری تأیید شد.»

این توضیح رسمی در حالی منتشر شد که پس از بازی، تصاویر متعددی در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های گسترده‌ای از سوی هواداران و مدافعان پرسپولیس به همراه داشت. با این حال، مسئول VAR فدراسیون فوتبال، تصمیم نهایی را کاملاً درست و مطابق قوانین دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا