تصمیم جنجالی VAR؛ پنالتی آخر پرسپولیس بدون تکرار باقی ماند
مسئول دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال با ارائه جزئیات بررسی آخرین ضربه پنالتی پرسپولیس مقابل تراکتور، صحت تصمیم داور و عدم نیاز به تکرار پنالتی را تأیید کرد.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار پرسپولیس و تراکتور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی و حذف سرخپوشان در ضربات پنالتی، صحنه آخرین پنالتی که توسط محمدحسین کنعانیزادگان زده شد و توسط علیرضا بیرانوند مهار شد، به یکی از سوژههای بحثبرانگیز فوتبال ایران تبدیل شد. بسیاری از هواداران پرسپولیس معتقد بودند پای بیرانوند هنگام ضربه جلوتر از خط بوده و پنالتی باید تکرار میشد.
در این رابطه، محسن حکیم، مسئول دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال، در گفتوگو با محمدحسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر، توضیح داد که این صحنه بارها و از زوایای مختلف در اتاق کمکداور ویدیویی ورزشگاه یادگار امام تبریز بررسی شده است.
حکیم با تأکید بر دقت بالای تیم VAR اظهار داشت: «در لحظه ضربه کنعانیزادگان، پای بیرانوند روی خط دروازه قرار داشته و هیچ جلوآمدن غیرقانونی از سوی دروازهبان تراکتور رخ نداده است. بر این اساس، تیم VAR دلیلی برای تکرار ضربه پنالتی نیافته و تصمیم داور خط و بیژن حیدری تأیید شد.»
این توضیح رسمی در حالی منتشر شد که پس از بازی، تصاویر متعددی در فضای مجازی دست به دست شد و واکنشهای گستردهای از سوی هواداران و مدافعان پرسپولیس به همراه داشت. با این حال، مسئول VAR فدراسیون فوتبال، تصمیم نهایی را کاملاً درست و مطابق قوانین دانست.