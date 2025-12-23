تصمیم جنجالی VAR؛ پنالتی آخر پرسپولیس بدون تکرار باقی ماند

در این رابطه، محسن حکیم، مسئول دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با محمدحسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر، توضیح داد که این صحنه بارها و از زوایای مختلف در اتاق کمک‌داور ویدیویی ورزشگاه یادگار امام تبریز بررسی شده است.

حکیم با تأکید بر دقت بالای تیم VAR اظهار داشت: «در لحظه ضربه کنعانی‌زادگان، پای بیرانوند روی خط دروازه قرار داشته و هیچ جلوآمدن غیرقانونی از سوی دروازه‌بان تراکتور رخ نداده است. بر این اساس، تیم VAR دلیلی برای تکرار ضربه پنالتی نیافته و تصمیم داور خط و بیژن حیدری تأیید شد.»

این توضیح رسمی در حالی منتشر شد که پس از بازی، تصاویر متعددی در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های گسترده‌ای از سوی هواداران و مدافعان پرسپولیس به همراه داشت. با این حال، مسئول VAR فدراسیون فوتبال، تصمیم نهایی را کاملاً درست و مطابق قوانین دانست.