صعود مقتدرانه الاهلی با پنج گل در بغداد

تیم فوتبال الاهلی عربستان با نمایشی برتر و پیروزی قاطع ۵ بر صفر مقابل الشرطه عراق در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا، صعود خود به مرحله یک‌هشتم نهایی این رقابت‌ها را قطعی کرد.

به گزارش ایلنا،  در دیدار دوشنبه شب هفته ششم لیگ نخبگان آسیا، الاهلی عربستان میهمان الشرطه عراق بود و با ارائه یک نمایش هجومی و کم‌نقص، موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر صفر میزبان خود را شکست دهد و جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد.

روژه ایبانیِز، مدافع برزیلی الاهلی، در دقیقه ۳۰ گل نخست بازی را به ثمر رساند و ایوان تونی، مهاجم انگلیسی این تیم، در دقیقه ۵۶ اختلاف را به دو گل افزایش داد. در ادامه، وندرسون گالینو (۷۲)، صالح ابوالشامات (۸۱) و زیاد الجهنی (۸۵) دیگر گل‌های نماینده جده را وارد دروازه الشرطه کردند تا شاگردان ماتیاس یایسله با بردی پرگل عراق را ترک کنند.

الاهلی با این پیروزی، امتیازات خود در منطقه غرب لیگ نخبگان آسیا را به عدد ۱۳ رساند و در رده سوم جدول، پشت سر تراکتور ۱۴ امتیازی قرار گرفت و به‌صورت رسمی صعودش به دور بعدی مسابقات را قطعی کرد. این تیم پس از شکست یک بر صفر برابر شارجه در دیدار قبلی، با این برد مسیر خود را در رقابت‌ها اصلاح کرد.

نماینده عربستان پس از ۶ هفته، با چهار پیروزی، یک تساوی و یک شکست، ۱۳ امتیاز اندوخته و در دو دیدار باقی‌مانده به دنبال سبقت از تراکتور و رسیدن به جایگاه دوم جدول است.

در سوی مقابل، الشرطه عراق با تنها یک امتیاز حاصل از یک تساوی و چهار شکست، در رتبه یازدهم جدول لیگ نخبگان آسیا قرار دارد و تنها بالاتر از نسف قارشی ازبکستان ایستاده است.

 

