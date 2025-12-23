ناپولی قهرمان سوپرجام ایتالیا شد

به گزارش ایلنا، دیدار فینال سوپرجام ایتالیا بین تیم‌های فوتبال ناپولی و بولونیا از ساعت 22:30 شب گذشته (دوشنبه) در ورزشگاه الأول پارک شهر ریاض، پایتخت عربستان (ورزشگاه خانگی النصر) برگزار شد و این ناپولی بود که با ثبت پیروزی 2 بر صفر به عنوان قهرمانی رسید.

هر 2 گل پارتنوپی را داوید نرس در دقایق 39 و 57 به ثمر رساند.

ناپولی و بولونیا به ترتیب با غلبه بر میلان و اینتر به فینال رسیده بودند.

