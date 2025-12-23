خبرگزاری کار ایران
ناپولی قهرمان سوپرجام ایتالیا شد
تیم فوتبال ناپولی با غلبه بر بولونیا در فینال سوپرجام ایتالیا به عنوان قهرمانی رسید.

به گزارش ایلنا، دیدار فینال سوپرجام ایتالیا بین تیم‌های فوتبال ناپولی و بولونیا از ساعت 22:30 شب گذشته (دوشنبه) در ورزشگاه الأول پارک شهر ریاض، پایتخت عربستان (ورزشگاه خانگی النصر) برگزار شد و این ناپولی بود که با ثبت پیروزی 2 بر صفر به عنوان قهرمانی رسید.

هر 2 گل پارتنوپی را داوید نرس در دقایق 39 و 57 به ثمر رساند.

ناپولی و بولونیا به ترتیب با غلبه بر میلان و اینتر به فینال رسیده بودند.

 

