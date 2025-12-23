معمارزاده: پیام بهتر از بیرو بود اما روی گل اشتباه کرد
دروازهبان سابق پرسپولیس معتقد است عملکرد نیازمند در جریان بازی بهتر از بیرانوند بود اما اشتباه روی گل خورده را نمیتوان نادیده گرفت.
به گزارش ایلنا، میثاق معمارزاده در گفتوگویی مفصل درباره دوئل علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند در دیدار اخیر، عملکرد آنها در جریان بازی و ضربات پنالتی، شانس حضور در جام جهانی و همچنین حواشی سکوهای ورزشگاه تبریز صحبت کرد. او با نگاهی فنی تأکید دارد که نباید نتایج پنالتیها را ملاک قضاوت نهایی درباره برتری یک دروازهبان دانست و در عین حال نسبت به فضای حاشیهای اطراف دروازهبانان هشدار داد.
عملکرد بیرانوند و نیازمند را در بازی اخیر چطور دیدی؟
خب در جریان بازی پیام خیلی بهتر بود اما روی گل خورده مقصر بود.
ارتفاع زیاد توپ کارش را سخت نکرده بود؟
نه برادر، اتفاقاً هر چه ارتفاع توپ بیشتر باشد راحتتر میشود مهارش کرد. پیام در آن صحنه اشتباه کرد اما این اشتباه دال بر ضعیف بودنش نیست. او در جریان بازی بهتر از بیرانوند عمل کرد و یکی دو تا توپ گرفت. در پنالتیها هم هر دو نفر خوب عمل کردند اما در ۱۲ پنالتی مهار ۲ یا ۳ ضربه اتفاق عجیب و کار بزرگی نیست. اتفاقاً در این تعداد پنالتی گلر باید ۴ ضربه را مهار کند. به نظر من آنهایی که پنالتی زدند خیلی بد زدند. با این حال پیام در گل خورده مقصر بود چون رفته بود روی تیر یک اما بعد از ضربه اگر یک گام به عقب برمیداشت شاید میتوانست توپ را دفع کند.
بیرانوند چطور؟ روی گل خورده مقصر بود؟
اگر عملکرد بیرانوند را بررسی کنیم مشخص میشود او در چند فصل اخیر افت کرده و از فصل قبل تا الان هم چند اشتباه داشته اما واقعیت اینکه سه بازیکن خط حمله تراکتور باکیفیت هستند و کار تیم را در میآورند. الان توپ زیادی روی دروازه تراکتور نمیآید اما بیرانوند در همان صحنه آخر اشتباه کرد. یک موقعی هست که اشتباه باعث شکست تیم میشود و این اشتباه میتوانست به قیمت شکست تمام شود.
خیلیها بیرانوند را برنده دوئل پنالتیها میدانند.
نه اینطوری نیست. در پنالتی فاکتور شانس بشدت تعیینکننده است. برنده بودن در پنالتیها دلیل بر برتری گلر نیست. حتی یک دروازهبان بدون تمرین هم میتواند دو توپ بگیرد.
با این شرایط پیام میتواند در جام جهانی فیکس باشد؟
نه، به پیام بازی نمیدهند. حتی اگر تا آخر فصل هم خوب باشد، تجربه بیرانوند تعیینکننده است.
پیام میتواند کیفیت فعلیاش را حفظ کند؟
پیام هم فنی خوب است هم از نظر روانی، اما نباید وارد حاشیه این رقابت شود. بهتر است به پرسپولیس و کار خودش بچسبد.
و درباره فحاشی به کریم باقری در تبریز؟
اصلاً قابل درک نیست. کریم باقری یکی از بااخلاقترین و بزرگترین چهرههای فوتبال ایران است. فوتبالی که به بزرگانش اهانت میشود را باید تعطیل کرد. هیچ کس چنین بیاحترامیای را نمیپسندد.