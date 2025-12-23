به گزارش ایلنا، علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در گفت‌وگویی صریح، درباره شرایط این روزهای آبی‌پوشان، دلایل افت فنی تیم، نحوه برخورد مدیران با منتقدان و همچنین دیدار حساس آسیایی استقلال مقابل المحرق بحرین صحبت کرد. فتح‌الله‌زاده که یکی از شناخته‌شده‌ترین مدیران تاریخ استقلال به شمار می‌رود، در این گفت‌وگو تأکید کرد که نقدهای پیشکسوتان از سر دلسوزی است و اگر در زمان مناسب به آنها توجه می‌شد، شاید استقلال امروز با بخشی از مشکلات فعلی روبه‌رو نبود. او همچنین به موضوع هزینه‌های بالای این فصل، ضعف در برخی پست‌های کلیدی و اهمیت آمادگی روحی تیم در رقابت‌های آسیایی اشاره داشت.

فتح‌الله‌زاده درباره علت عدم حضورش در جشن ۸۰ سالگی استقلال گفت: «مدیران باشگاه من را به این جشن دعوت کرده بودند اما به دلیل بیماری نتوانستم در این مراسم حاضر شوم و در خدمت دوستان باشم. استقلال تیم بزرگی است و اینکه بیاید و سالگرد تأسیس خود را جشن بگیرد، اتفاق بسیار خوبی است. البته باید جشن در زمان اصلی خود برگزار می‌شد اما این مراسم دیرتر برگزار شد، با وجود این دوستان زحمت کشیدند و این جشن را خیلی خوب برگزار کردند.»

او در خصوص فاصله گرفتن استقلال از روزهای خوبش عنوان کرد: «پیش از آغاز فصل جاری من به همراه واعظ آشتیانی اطلاعاتی به باشگاه دادیم و به مدیران کنونی باشگاه تأکید کردیم که در یارگیری بیشتر دقت کنند اما باشگاه در آن مقطع علیه ما بیانیه صادر کرد و این باعث شد تا هر فردی که نسبت به شرایط تیم انتقاد کند، باشگاه به او حمله کند. متأسفانه این اتفاق بدی بود که البته حالا تا حدودی تصحیح شده است.»

فتح‌الله‌زاده درباره برخورد مدیران با منتقدان گفت: «این نوع برخورد مناسب نبود و همان‌طور که گفتم مدیران رفتار خود را تصحیح کردند. آنها باید صحبت‌های منتقدان را بشنوند و پس از بررسی، پیشنهادهای آنها را اجرا کنند. صحبت‌هایی که پیشکسوتان می‌کنند از سر دلسوزی است و هدف آنها این است تا استقلال در بهترین فرم خود باشد و نتایج خوبی کسب کند.»

مدیرعامل پیشین استقلال در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی تیم چیست، اظهار داشت: «متأسفانه پشت پرده نفراتی در استقلال هستند که به تیم رقیب یعنی پرسپولیس علاقه دارند و در واقع برخی از تصمیم‌گیران استقلال، پرسپولیسی هستند که هدف‌شان خرابکاری در باشگاه است. تیم بالانس نیست و اگر نتوانند با این همه هزینه نتایج خوبی بگیرند باید پاسخگو باشند.»

او درباره هزینه‌های انجام‌شده در این فصل گفت: «بله، هزینه امسال بی‌نظیر است و در سال‌های گذشته تا این حد برای بستن تیم هزینه نمی‌شد و باید از مالک باشگاه تشکر کرد.»

فتح‌الله‌زاده درباره وضعیت فنی استقلال توضیح داد: «در برخی پست‌ها ضعف‌هایی دیده می‌شود. تیم فوروارد ششدانگ ندارد که بتواند زحمات دیگر بازیکنان را به نتیجه برساند. در خط هافبک هم کمبودهایی وجود دارد که باید در نیم‌فصل دوم با جذب بازیکنان جدید جبران شود. زمانی که تیم مقابل روی دروازه استقلال فشار می‌آورد، تیم به سادگی تسلیم می‌شود و گل می‌خورد که این مشکل دروازه‌بان تیم است. استقلال باید سید حسین حسینی را حفظ می‌کرد یا حداقل بیرانوند یا نیازمند را به تیم می‌آورد.»

او در پایان و درباره دیدار سرنوشت‌ساز استقلال مقابل المحرق بحرین گفت: «با توجه به نتایجی که تیم در بازی‌های گذشته کسب کرد باید در این بازی پیروز شود. از نظر من استقلال از نماینده بحرین سرتر است و اگر بچه‌ها روحیه داشته باشند می‌توانند برنده باشند. پرداخت پاداش باعث بالا رفتن روحیه نمی‌شود و تیم باید از نظر روحی و روانی در شرایط خوبی باشد.»

