مورایس: برای ۶ امتیاز باقی‌مانده می‌جنگیم
سرمربی الشارجه امارات پس از شکست مقابل الهلال، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش و تبریک به تیم حریف، تأکید کرد که تیمش هنوز شانس دارد و برای کسب امتیازات باقی‌مانده و صعود خواهد جنگید.

به گزارش ایلنا،  ژوزه مورایس، سرمربی تیم فوتبال الشارجه امارات، پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر الهلال، این دیدار را مسابقه‌ای زیبا و هیجان‌انگیز توصیف کرد و به حریف بابت کسب پیروزی تبریک گفت.

مورایس در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: «به بازیکنان الشارجه بابت نمایشی که ارائه دادند تبریک می‌گویم و به الهلال بابت این برد شایسته خسته‌نباشید می‌گویم. آن‌ها از فرصت خود استفاده کردند و به گل رسیدند. بازی جذابی بود و فکر می‌کنم همه از تماشای آن لذت بردند.»

او درباره فضای ورزشگاه و حضور هواداران گفت: «جو ورزشگاه فوق‌العاده بود. از هواداران الشارجه بابت حمایت‌شان تشکر می‌کنم و همچنین خوشحال شدم که هواداران الهلال را هم دیدم. روحیه ورزشی خوبی بین دو تیم حاکم بود و امیدوارم این فضا در آینده نیز حفظ شود.»

سرمربی الشارجه با اشاره به شرایط جدول افزود: «هنوز ۶ امتیاز دیگر باقی مانده و باید برای آن‌ها بجنگیم. زمان داریم تا تیم را برای ادامه رقابت‌ها و تلاش برای صعود به مرحله بعد آماده کنیم. نمی‌توانم قول صعود بدهم، اما قول می‌دهم که با تمام توان کار کنیم.»

مورایس در پایان خاطرنشان کرد: «امروز موفق به گلزنی نشدیم، اما در مسیر آماده‌سازی تیم به نکات مهمی رسیدیم. بازیکنان کنترل خوبی روی بازی داشتند و شخصیت قابل‌تقدیری از خود نشان دادند. از عملکرد آن‌ها راضی هستم و مطمئنم با گذشت زمان، تیم نمایش بهتری ارائه خواهد داد.»

 

