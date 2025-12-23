اینزاگی: هدفم خوشحال کردن هواداران الهلال است
سرمربی ایتالیایی الهلال پس از برتری مقابل الشارجه، ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیمش، تأکید کرد هدف اصلی او تداوم نتایج مثبت و شاد کردن هواداران آبیپوشان است.
به گزارش ایلنا، سیمونه اینزاگی، سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان، پس از پیروزی شاگردانش برابر الشارجه امارات در لیگ نخبگان آسیا، از این برد ابراز خرسندی کرد و آن را گامی مهم در مسیر پیشرفت تیم دانست.
اینزاگی در نشست خبری پس از بازی گفت: «از نتیجه امروز بسیار خوشحالم. بازیکنان بعد از ۲۱ روز آمادهسازی، نمایش خوبی ارائه دادند. مسابقه باکیفیتی بود و موقعیتهای زیادی روی هر دو دروازه خلق شد. حتی میتوانستیم زودتر به گل برسیم، اما مهمترین نکته، کسب پیروزی و ادامه روند رو به رشد الهلال در لیگ نخبگان است.»
او با اشاره به شرایط خاص این دیدار افزود: «این مسابقه را در وضعیت ویژهای انجام دادیم. قرار بود ساویچ از ابتدا بازی کند، اما مشکلات جزئی به وجود آمد. به همین دلیل از بازیکنان خواستم با روحیه فداکاری و تمرکز بالا وارد زمین شوند، بهخصوص پس از وقفه مسابقات.»
سرمربی الهلال درباره غیبت برخی بازیکنان تیمش اظهار داشت: «چند بازیکن را در اختیار نداشتیم و میدانیم در ادامه فصل با برنامه فشردهای روبهرو هستیم. به همه نفرات نیاز دارم و به همین دلیل امروز از بازیکنان کلیدی استفاده کردیم تا آنها را به شرایط ایدهآل برسانیم.»
اینزاگی همچنین درباره وضعیت دروازهبانهای الهلال گفت: «امروز مشخص شد که چند دروازهبان آماده در تیم داریم. در بازی قبل، ماتئو بازی کرد، امروز محمد الربیعی درون دروازه بود و محمد ابو راسین را هم در اختیار داریم. انتخاب دروازهبان به شرایط هر مسابقه بستگی دارد.» گفتنی است یاسین بونو، دروازهبان مراکشی الهلال، به دلیل حضور در جام ملتهای آفریقا در اختیار این تیم نیست.
سرمربی ایتالیایی الهلال در پایان خطاب به هواداران گفت: «پیام من به هواداران این است که کار هر روز ادامه دارد. با حمایت شما همیشه امیدواریم لبخند را به چهرهتان بیاوریم. امروز چهاردهمین پیروزی متوالی الهلال رقم خورد و تلاش میکنیم از خط دفاع تا حمله، هر روز تیم بهتری بسازیم.»