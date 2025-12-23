تباس: روایت رئال درباره داوری خطرناک است

به گزارش ایلنا، در حالی که رقابت خارج از زمین میان رئال مادرید و بارسلونا در فصل جاری شدت گرفته و حتی رؤسای دو باشگاه نیز در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای علیه یکدیگر سخن گفته‌اند، خاویر تباس، رئیس لالیگا، دیدگاه‌های خود را درباره این تنش‌ها مطرح کرد.

تباس که مهمان برنامه Moeve Fútbol Zone بود، در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه «اسپورت» درباره فاصله امتیازی ایجادشده در جدول گفت: این اختلاف به‌هیچ‌وجه قطعی نیست. اگر همین سؤال زمانی مطرح می‌شد که رئال صدرنشین بود، پاسخ من تغییری نمی‌کرد. فصل طولانی است و بارسلونا هم برای بردن بازی‌ها با دشواری‌هایی مواجه می‌شود. گاهی تفاضل گل تصویر درستی از واقعیت رقابت ارائه نمی‌دهد و تیم‌ها در بسیاری از مسابقات یا امتیاز از دست می‌دهند یا به‌سختی به نتیجه می‌رسند.

رئیس لالیگا با اشاره به تجربه فصل‌های گذشته افزود: این سناریو را بارها دیده‌ایم؛ فصل‌هایی که در مقطعی صحبت از بحران می‌شد، اما همان تیم در پایان فصل با اختلاف ۶ یا ۷ امتیاز قهرمان شد. فشار رسانه‌ای روی تیم‌های بزرگ همیشه وجود دارد و انتظار برد و نمایش عالی در هر بازی، با سطح فعلی رقابت کار ساده‌ای نیست. اگر به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم بسیاری از تحلیل‌ها در نهایت نادرست از آب درآمده‌اند.

تباس در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره تنش‌های اخیر و واکنش‌های رئال مادرید نسبت به پرونده نگریرا اظهار داشت: به نظر من عامل اصلی تنش امروز بارسلونا یا سایر باشگاه‌ها نیستند، بلکه رئال مادرید است که با همه وارد تقابل شده؛ از بارسا گرفته تا داوران. روایتی که مطرح می‌شود، نادرست و خطرناک است؛ اینکه اشتباهات داوری امروز به وقایع سال‌های ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۹ نسبت داده شود. القای این موضوع که داوران تحت تأثیر هستند، واقعیت ندارد و فقط التهاب ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: موضع من درباره پرونده نگریرا روشن است. هرگز نگفته‌ام رفتار مدیران بارسلونا در آن مقطع درست بوده و لالیگا اولین نهادی بود که پرونده را به دادستانی ارجاع داد. اما ارتباط دادن یک پنالتی اعلام‌نشده امروز به آن پرونده، فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. این تنش‌ها با محتوای تلویزیون رئال مادرید و اظهارات اخیر رئیس این باشگاه تشدید شده و به نظر می‌رسد آن‌ها مسیر را گم کرده‌اند.

تباس در پاسخ به این پرسش که آیا قصد میانجی‌گری در این اختلافات را دارد یا نه، گفت: خیر، چون خودم هم هدف این حملات هستم و فکر نمی‌کنم میانجی مناسبی برای این ماجرا باشم.

