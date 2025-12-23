بیرانوند: این صعود حق هواداران تراکتور بود

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند پس از برتری ۲ بر یک تراکتور برابر الدحیل قطر و قطعی‌شدن صعود این تیم از دور گروهی لیگ نخبگان آسیا، در میکسدزون ورزشگاه یادگار امام تبریز اظهار کرد: قبل از هر چیز به باشگاه بزرگ تراکتور تبریک می‌گویم. از تک‌تک هوادارانی که در این هوای سرد کنار تیم بودند تشکر می‌کنم. اگر امروز نتیجه نمی‌گرفتیم، واقعاً شرمنده این هواداران می‌شدیم؛ حمایتی که از ما دیدند فراتر از انتظار بود و این صعود مبارک مردم تبریز باشد.

وی با اشاره به کیفیت فنی مسابقه افزود: به نظرم یکی از بهترین نمایش‌های تراکتور در چند فصل اخیر، چه در رقابت‌های داخلی و چه آسیایی، رقم خورد. تیم امروز فوتبال بسیار خوبی ارائه داد.

دروازه‌بان تراکتور با تمجید از وضعیت زمین ورزشگاه یادگار امام گفت: دلیل اینکه دوباره تراکتور نمایش باکیفیتی دارد، آماده بودن زمین چمن است. از همه کسانی که برای آماده‌سازی این زمین زحمت کشیدند تشکر می‌کنم و امیدوارم همین شرایط حفظ شود، چون تأثیر مستقیم روی کیفیت بازی تیم دارد. خوشحالیم که خیلی زود این زمین در اختیار تیم قرار گرفت و احتمالاً دیدار بعدی‌مان را هم در همین ورزشگاه برگزار می‌کنیم.

بیرانوند درباره عملکرد تراکتور در لیگ نخبگان آسیا و مقایسه آن با لیگ برتر عنوان کرد: دو بازی اخیر ما کیفیت بالایی داشت که یکی از دلایل اصلی آن شرایط زمین بود. بازیکنان باتجربه هستند و وقتی زمین مناسب باشد، می‌توانند مالکیت توپ را بهتر حفظ کنند. در بازی با پرسپولیس و همچنین در رقابت‌های آسیایی، این موضوع کاملاً مشهود بود.

او در ادامه و در خصوص افت نسبی کیفیت زمین نسبت به دیدار جام حذفی گفت: شرایط نگهداری زمین سخت است، اما باید تشکر کنم چون اساساً قرار نبود این مسابقات در این مقطع در یادگار امام برگزار شود. همه ما مراقب این زمین هستیم و امیدوارم شرایط آن حفظ شود تا بتوانیم فوتبال باکیفیتی ارائه دهیم.

دروازه‌بان تراکتور با اشاره به جایگاه تیم در رقابت‌های آسیایی اظهار داشت: فکر می‌کنم تماشاگرانی که امروز بازی را دیدند، لذت بردند. تراکتور فصل گذشته قهرمان شده و حالا هم در لیگ نخبگان آسیا شرایط خوبی دارد، اما مسیر سختی پیش روست. امیدوارم تلاش بازیکنان دیده شود و تیم بیش از پیش مورد حمایت قرار بگیرد.

بیرانوند در پایان درباره ثبت چند کلین‌شیت در رقابت‌های آسیایی گفت: این آمار حاصل کار تیمی است. از کادر تدارکات و پزشکی گرفته تا بازیکنان خط حمله، همه زحمت می‌کشند. من هم سعی می‌کنم سهم خودم را برای موفقیت تیم انجام بدهم.

