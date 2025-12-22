مهاجم سرخپوشان بهترین بازیکن زمین شد
تیم فوتبال تراکتور با پیروزی ۲ بر یک مقابل الدحیل قطر در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا، صعود خود به مرحله بعد این رقابتها را قطعی کرد و امیرحسین حسینزاده با گل سرنوشتسازش، عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، تراکتور ایران در چارچوب هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف الدحیل قطر رفت و در دیداری پرهیجان، با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید تا صعودش به دور بعد این مسابقات مسجل شود.
در این دیدار، امیرحسین حسینزاده، مهاجم تراکتور، با ثبت گل برتری تیمش در دقایق پایانی وقتهای اضافه، نقش اصلی را در کسب سه امتیاز حساس ایفا کرد. عملکرد مؤثر این بازیکن در طول مسابقه باعث شد تا در پایان بازی، عنوان برترین بازیکن زمین به او تعلق بگیرد.