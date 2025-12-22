اسکوچیچ: هرچه حریف قویتر باشد، تراکتور بهتر بازی میکند
سرمربی تیم فوتبال تراکتور پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل الدحیل قطر و قطعیشدن صعود این تیم به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا، از نمایش شاگردانش ابراز رضایت کرد و تأکید داشت که تراکتور با انضباط، پرس مؤثر و ذهنیت درست به این موفقیت دست یافته است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا، با پیروزی ۲ بر یک برابر الدحیل قطر در ورزشگاه یادگار امام تبریز، صعود خود به مرحله حذفی این رقابتها را قطعی کرد. دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، پس از پایان این دیدار در نشست خبری اظهار داشت: از عملکرد امروز تیم کاملاً راضی هستم. بازی فوقالعادهای انجام دادیم و موقعیتهای گلزنی بیشتری نسبت به حریف داشتیم. پنالتی اعلامشده برای الدحیل بهسادگی به آنها داده شد، اما با وجود این، توانستیم با پرس مناسب و نظم تیمی، جریان بازی را کنترل کنیم.
وی با اشاره به کیفیت بازی شاگردانش افزود: این نوع بازی را دوست دارم. امروز بیشتر با فکر و تمرکز بازی کردیم. همیشه با قلب و احساس بازی میکنیم، اما در این مسابقه تصمیمگیریها حسابشدهتر بود. الدحیل تیم منسجمی داشت، اما آنالیز خوبی از حریف انجام داده بودیم و هرچه تیم مقابل قویتر باشد، ما بهتر بازی میکنیم.
سرمربی تراکتور در ادامه به شرایط فشرده تیمش اشاره کرد و گفت: بعد از مسابقه سخت و طولانی مقابل پرسپولیس که به وقت اضافه کشیده شد، انجام چنین بازی پرفشاری آسان نبود. ریکاوری بسیار خوبی داشتیم و همه بازیکنان عالی بودند. نمیخواهم از بازیکن خاصی نام ببرم، چون همه وظایفشان را به بهترین شکل انجام دادند.
اسکوچیچ همچنین از نقش هواداران تراکتور تمجید کرد و اظهار داشت: هواداران کمک کردند تا فضا برای الدحیل سخت شود. متأسفم که در ماههای گذشته نتوانستیم در ورزشگاه یادگار امام بازی کنیم و از حضور این تعداد تماشاگر محروم بودیم.
او در واکنش به پرسشی درباره از دست رفتن موقعیتهای گلزنی تراکتور گفت: با وجود موقعیتهایی که از دست دادیم، صعود کردیم. فوتبال همین است؛ گاهی توپها تبدیل به گل میشود و گاهی نه، اما مهم نتیجه نهایی است.
سرمربی تراکتور درباره سختی رقابتهای آسیایی نیز تصریح کرد: فرمت مسابقات تغییر کرده و رقابتها دشوارتر شده است. تیمها بیش از گذشته از بازیکنان خارجی استفاده میکنند و شرایط قابل مقایسه با سالهای قبل نیست. با توجه به تجربهای که از فوتبال ایران دارم، این صعود کار سادهای نبود.
اسکوچیچ در خصوص نقش خود در موفقیت تراکتور بیان کرد: من همیشه خودم بودهام و چیز خاصی به تیم اضافه نکردهام. این بازیکنان هستند که به تیم شخصیت و کاریزما دادهاند و نتایج حاصل تلاش آنهاست.
وی در پاسخ به سؤال درباره شانس قهرمانی تراکتور در لیگ نخبگان آسیا گفت: از روز اول قول دادم قوی کار کنیم. فصلی طولانی در پیش داریم و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. آنچه تا امروز به دست آمده، رضایتبخش و قابل احترام است، اما نگاه ما به آینده است.
سرمربی تراکتور در پایان با درخواست از مسئولان استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: امیدوارم تمام تلاشها انجام شود تا بازیهای خانگی تراکتور در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود. این زمین شرایط خوبی دارد و تیم در این ورزشگاه عملکرد بهتری نشان میدهد. منافع باشگاه، شهر تبریز و استان در این است که مسابقات خانگی تراکتور در همین ورزشگاه برگزار شود.