بلماضی پس از شکست در تبریز: شانس صعود الدحیل همچنان بالاست

به گزارش ایلنا، الدحیل قطر در چارچوب هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل تراکتور ایران با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. جمال بلماضی، سرمربی الدحیل، پس از پایان این دیدار در نشست خبری اظهار داشت: همان‌طور که پیش از بازی هم گفته بودم، هدف ما ارائه یک نمایش خوب بود که تا حدی محقق شد، اما پس از مساوی شدن بازی نتوانستیم به نتیجه‌ای که مدنظر داشتیم برسیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شانس صعود الدحیل با توجه به شرایط جدول، گفت: به نظرم شانس بالایی برای صعود داریم. این حرف از روی اعتماد به نفس صرف نیست، بلکه به عملکرد تیم و کیفیت بازیکنان برمی‌گردد. با توجه به توانایی‌هایی که در اختیار داریم، همچنان امیدوار به صعود هستیم.

بلماضی در واکنش به عملکرد تراکتور نیز عنوان کرد: معمولاً درباره حریفان صحبت نمی‌کنم، اما با توجه به نتایجی که گرفته‌اند، مشخص است تیم خوبی هستند.

سرمربی الدحیل درباره جو ورزشگاه یادگار امام، سرمای هوای تبریز و برگزاری مسابقه در شب گفت: جو ورزشگاه عالی بود و تراکتور از حمایت پرشور هوادارانش بهره می‌برد. زمان برگزاری مسابقه از قبل مشخص شده بود. اختلاف دمای اینجا با محل تمرین ما حدود ۳۰ درجه است، اما این موضوع را نمی‌توان دلیل شکست دانست. نتیجه مساوی می‌توانست برای هر دو تیم قابل قبول باشد، اما در نهایت تراکتور به پیروزی رسید.

او در پایان و در خصوص سبک بازی الدحیل و برتری تراکتور در میانه میدان تصریح کرد: در میانه زمین پاس‌های خوبی رد و بدل کردیم، اما این شیوه، سبک ما برای بازی‌های خارج از خانه است. اگر مارکو وراتی را در اختیار داشتیم، قطعاً می‌توانستیم نمایش بهتری ارائه دهیم، اما متأسفانه او در این مسابقه حضور نداشت.

