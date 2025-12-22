شجاع خلیل زاده و حمله خاص برای خبرسازترین تماشاگران
کاپیتان تراکتور که موفق به گلزنی برابر الدحیل شد در پایان بازی به تمجید از هواداران این تیم پرداخت: تماشاگرانی که به واسطه بازی هفته گذشته برابر پرسپولیس حسابی خبرساز شده بودند.
به گزارش ایلنا، تراکتور شکست یک بر صفر در نیمه نخست را با پیروزی دو بر یک در نیمه دوم عوض کرد و با نمایش سراسر هجومی توانست الدحیل قطر را مغلوب کند که این بازی درخشان با حمایت ویژه تماشاگران این تیم همراه بود و شجاع خلیلزاده نیز به آن اشاره کرد.
شجاع که یکی از درخشانترین مهرههای تراکتور مقابل الدحیل بود و در کنار عملکرد فوقالعاده در خط دفاعی برای بسته ماندن دروازه تیمش در جریان بازی (غیر از یک پنالتی)، نقش موثری داشت و یک گل ارزشمند هم در شروع نیمه دوم زد، به تمجید از هوادارانشان پرداخت که در هوای سرد ورزشگاه یادگار امام پشت آنها بودند.
خلیلزاده پس از پایان دیدار تراکتور و الدحیل با سرعت از میکسدزون ورزشگاه یادگار امام عبور کرد و گفت: نمیخواهم مصاحبه کنم. فقط میخواهم از هواداران عزیزمان که در این سرما پشت تیم بودند، تشکر کنم.
کاپیتان تراکتور در لحظه حرکت به سمت اتوبوس تیمش گفت: واقعا لذت بردم و به همه تماشاگران تبریک میگویم.