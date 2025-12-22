شجاع خلیل زاده و حمله خاص برای خبرسازترین تماشاگران

به گزارش ایلنا، تراکتور شکست یک بر صفر در نیمه نخست را با پیروزی دو بر یک در نیمه دوم عوض کرد و با نمایش سراسر هجومی توانست الدحیل قطر را مغلوب کند که این بازی درخشان با حمایت ویژه تماشاگران این تیم همراه بود و شجاع خلیل‌زاده نیز به آن اشاره کرد.

شجاع که یکی از درخشان‌ترین مهره‌های تراکتور مقابل الدحیل بود و در کنار عملکرد فوق‌العاده در خط دفاعی برای بسته ماندن دروازه تیمش در جریان بازی (غیر از یک پنالتی)، نقش موثری داشت و یک گل ارزشمند هم در شروع نیمه دوم زد، به تمجید از هواداران‌شان پرداخت که در هوای سرد ورزشگاه یادگار امام پشت آنها بودند.

خلیل‌زاده پس از پایان دیدار تراکتور و الدحیل با سرعت از میکسدزون ورزشگاه یادگار امام عبور کرد و گفت: نمی‌خواهم مصاحبه کنم. فقط می‌خواهم از هواداران عزیزمان که در این سرما پشت تیم بودند، تشکر کنم.

کاپیتان تراکتور در لحظه حرکت به سمت اتوبوس تیمش گفت: واقعا لذت بردم و به همه تماشاگران تبریک می‌گویم.

انتهای پیام/