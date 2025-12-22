خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بعد از حواشی دیدار مقابل پرسپولیس

مدیرعامل تراکتور و درخواست ویژه: فضا در استادیوم دوستانه شود!

مدیرعامل تراکتور و درخواست ویژه: فضا در استادیوم دوستانه شود!
کد خبر : 1731571
لینک کوتاه کپی شد.

سعید مظفری‌زاده، پیروزی ارزشمند تیمش در لیگ نخبگان آسیا را نتیجه تلاش جمعی و نمایش «فوتبال ناب ایرانی» خواند و در عین حال، خواستار ایجاد فضایی مبتنی بر احترام و دوستی در ورزشگاه‌ها شد.

به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده پس از پیروزی دو بر یک تراکتور مقابل الدحیل در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: بازی خیلی سختی بود. تیم دحیل تیم باکیفیت با بازیکنان خیلی خوبی بود و بچه‌های ما سنگ تمام گذاشتند و این یکی از بهترین بازی‌های ما در این فصل بود. بچه‌ها خیلی خوب بازی کردند، روی یک اشتباه فردی گل خوردیم اما در کنار هم و دست به دست هم توانستیم به بازی برگردیم و نتیجه خوبی را رقم بزنیم. به همه خسته نباشید می‌گویم.

او در خصوص کُری تیم الدحیل برای تراکتور گفت: بچه‌هایمان فوق‌العاده بازی کردند و به نظرم یکی از بهترین بازی‌های فصل‌مان بود و نشان دادیم که فوتبال ناب ایرانی همین است و فوتبال ایران هنوز هم که هنوز است در فوتبال ایران، سر و آقا است‌.

مدیرعامل تراکتور درباره پر نشدن استادیوم یادگار امام در این فصل از مسابقات لیگ نخبگان عنوان کرد: دوست داری استادیوم پر شود و هواداران‌مان پرشورتر و پرتعدادتر کنارمان باشند اما سرمای هوا و ساعت هوا باعث این شرایط شده و هواداران را درک می‌کنیم. همین که همیشه پشت‌مان هستند و حامی‌مان هستند، تشکر می‌کنیم.

مظفری‌زاده در مورد عدم تغییر ساعت برگزاری بازی گفت: درخواستی دادیم اما به خاطر پخش تلویزیونی مسابقات و برنامه‌ریزی که صورت گرفته، جابجایی برایشان سخت بود اما از الان برای بازی با السد اقدام می‌کنیم و امیدوارم بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

او در خصوص آخرین شرایط پرونده ریکاردو آلوز توضیح داد: پرونده روال خودش را طی می‌کند و فیفا کارهایش را انجام می‌دهد. به محض اینکه به نتیجه رسیدند، اعلام رای می‌کنند.

مدیرعامل تراکتور در پاسخ به سوالی درباره حواشی دیدار با پرسپولیس گفت: اجازه بدهید که بعدا مفصل صحبت کنم. فقط آرزوی قلبی من این است که فضای استادیوم‌ها، فضایی برای دوستی و لذت بردن باشد. امیدوارم روزی برسد که همه هواداران فوتبال، منتسب به هر تیمی که هستند، با احترام به همدیگر وارد ورزشگاه شوند و تیم‌های خودشان را تشویق کنند و از تماشای یک مسابقه فوتبال لذت ببرند. درباره جزئیات بعدا صحبت می‌کنم.

او در خصوص محرومیت برخی لیدرهای تراکتور گفت: دفاعیه دادیم، اجازه بدهیم بعدا مفصل صحبت می‌کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا