مدیرعامل تراکتور و درخواست ویژه: فضا در استادیوم دوستانه شود!

به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده پس از پیروزی دو بر یک تراکتور مقابل الدحیل در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: بازی خیلی سختی بود. تیم دحیل تیم باکیفیت با بازیکنان خیلی خوبی بود و بچه‌های ما سنگ تمام گذاشتند و این یکی از بهترین بازی‌های ما در این فصل بود. بچه‌ها خیلی خوب بازی کردند، روی یک اشتباه فردی گل خوردیم اما در کنار هم و دست به دست هم توانستیم به بازی برگردیم و نتیجه خوبی را رقم بزنیم. به همه خسته نباشید می‌گویم.

او در خصوص کُری تیم الدحیل برای تراکتور گفت: بچه‌هایمان فوق‌العاده بازی کردند و به نظرم یکی از بهترین بازی‌های فصل‌مان بود و نشان دادیم که فوتبال ناب ایرانی همین است و فوتبال ایران هنوز هم که هنوز است در فوتبال ایران، سر و آقا است‌.

مدیرعامل تراکتور درباره پر نشدن استادیوم یادگار امام در این فصل از مسابقات لیگ نخبگان عنوان کرد: دوست داری استادیوم پر شود و هواداران‌مان پرشورتر و پرتعدادتر کنارمان باشند اما سرمای هوا و ساعت هوا باعث این شرایط شده و هواداران را درک می‌کنیم. همین که همیشه پشت‌مان هستند و حامی‌مان هستند، تشکر می‌کنیم.

مظفری‌زاده در مورد عدم تغییر ساعت برگزاری بازی گفت: درخواستی دادیم اما به خاطر پخش تلویزیونی مسابقات و برنامه‌ریزی که صورت گرفته، جابجایی برایشان سخت بود اما از الان برای بازی با السد اقدام می‌کنیم و امیدوارم بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

او در خصوص آخرین شرایط پرونده ریکاردو آلوز توضیح داد: پرونده روال خودش را طی می‌کند و فیفا کارهایش را انجام می‌دهد. به محض اینکه به نتیجه رسیدند، اعلام رای می‌کنند.

مدیرعامل تراکتور در پاسخ به سوالی درباره حواشی دیدار با پرسپولیس گفت: اجازه بدهید که بعدا مفصل صحبت کنم. فقط آرزوی قلبی من این است که فضای استادیوم‌ها، فضایی برای دوستی و لذت بردن باشد. امیدوارم روزی برسد که همه هواداران فوتبال، منتسب به هر تیمی که هستند، با احترام به همدیگر وارد ورزشگاه شوند و تیم‌های خودشان را تشویق کنند و از تماشای یک مسابقه فوتبال لذت ببرند. درباره جزئیات بعدا صحبت می‌کنم.

او در خصوص محرومیت برخی لیدرهای تراکتور گفت: دفاعیه دادیم، اجازه بدهیم بعدا مفصل صحبت می‌کنیم.

