به گزارش ایلنا، امیرحسین حسین‌زاده، مهاجم تیم فوتبال تراکتور و ملی‌پوش ایران، در دیدار هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که امشب (یک‌شنبه، ۱ دی‌ماه) در ورزشگاه سهند تبریز برگزار شد، یکی از ارکان اصلی پیروزی دو بر یک تیمش مقابل الدحیل قطر بود.

این بازیکن در طول نود دقیقه با موقعیت‌سازی‌های متعدد، پاس‌های عمقی و حرکت‌های سریع، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های گلزنی برای تراکتور شد. درگیری او در لحظات پایانی مسابقه به ثمر نشست و با به ثمر رساندن گل دوم تراکتور، نتیجه نهایی را به سود میزبان رقم زد. عملکرد حسین‌زاده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای‌اف‌سی) به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

وی در گفت‌وگوی پس از بازی با دوربین‌های ای‌اف‌سی، خطاب به هم‌تیمی‌هایش گفت: «به همه بچه‌ها خسته نباشید می‌گویم که ۹۰ دقیقه تلاش کردند و زحمت کشیدند. از لحظه شروع، سور بر بازی بودیم و باید هم برنده می‌شدیم.»

ستاره تراکتور در ادامه با اشاره به روحیه تیمی افزود: «بین دو نیمه هم‌قسم شدیم تا برنده شویم. همیشه گفتم که گل‌های من حاصل تلاش بچه‌ها بوده و از همه آنها تشکر می‌کنم که تلاش کردند تا بهترین نتیجه را بگیریم.»

این پیروزی، امتیاز مهمی برای تراکتور در رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به حساب می‌آید.

