فوری: تراکتور به مرحله حذفی لیگ نخبگان صعود کرد

به گزارش ایلنا، تراکتور ایران در شبی پرهیجان از هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، با وجود دریافت گل نخست، با نمایشی جسورانه و بازگشتی تماشایی، الدحیل قطر را ۲ بر ۱ شکست داد تا گام بلندی برای قطعی‌کردن صعود بردارد.

شاگردان دراگان اسکوچیچ که پس از دو تساوی ابتدایی، با سه پیروزی متوالی اوج گرفته بودند، در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل تیم آماده الدحیل قرار گرفتند؛ دیداری که با فشار اولیه مهمان آغاز شد و خیلی زود با تهدید دروازه تراکتور همراه بود. با این حال، جریان بازی به‌تدریج به سود میزبان چرخید و موقعیت‌های متعدد تراکتور، نشان از عزم جدی سرخ‌پوشان داشت.

در دقیقه ۳۲ و پس از بازبینی طولانی وی‌ای‌آر، داور ژاپنی خطای محمد نادری روی ادمیلسون جونیور را پنالتی تشخیص داد تا بنجامین بوریژو در دقیقه ۳۵ با ضربه‌ای مطمئن، الدحیل را پیش بیندازد. تراکتور که پیش از آن چند فرصت جدی را از دست داده بود، با شروع نیمه دوم تهاجمی‌تر ظاهر شد و فشارها سرانجام جواب داد.

دقیقه ۵۱، ضربه ایستگاهی تیبور هلیلوویچ پس از برخورد به تیرک و تعلل مدافعان الدحیل، مقابل شجاع خلیل‌زاده افتاد و کاپیتان تراکتور با ضربه‌ای سرضرب، گل تساوی را به ثمر رساند تا سکوهای یادگار امام به اوج برسد. پس از این گل، تراکتور کاملاً سوار بازی شد و موج حملات یکی پس از دیگری روی دروازه باتیستا بورک فرود آمد.

نمایش درخشان امیرحسین حسین‌زاده، موتور محرک حملات میزبان بود؛ بازیکنی که بارها خط دفاعی الدحیل را آزار داد و سرانجام در وقت‌های تلف‌شده، مزد درخشش خود را گرفت. در دقیقه ۲+۹۰، حسین‌زاده با حرکتی عرضی از راست به چپ، سرتوپ تماشایی و شوتی دقیق، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا کامبک تراکتور کامل شود و ورزشگاه منفجر گردد.

الدحیل که با امید افزایش شانس صعود پا به تبریز گذاشته بود، در دقایق پایانی نتوانست واکنشی مؤثر نشان دهد و در نهایت این تراکتور بود که با کسب سه امتیاز حساس، جایگاه خود را در جدول تثبیت کرد و حالا بیش از هر زمان دیگری به صعود نزدیک شده است؛ بردی که هم حاصل صبر تاکتیکی اسکوچیچ بود و هم نتیجه اعتماد به بازیکنانی که تا آخرین ثانیه جنگیدند.

تراکتور ایران

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، اودیل خامروبکوف (86- مهدی شیری)، مهدی هاشم‌نژاد (86- دوماگوی دروژدک)، مهدی ترابی (90- مسعود زائرکاظمین)، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشترکالی

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

الدحیل قطر

باتیستا بورک، ابراهیما بامبا، ژان‌چارلز کاستلتو، یوسف سابالی، سلطان البریک، کریم بوضیاف، بنجامین بوریژو، ادمیلسون جونیور، همام الامین (74- اسماعیل محمد)، لوئیز آلبرتو و کریستوف پیاتک.

سرمربی: جمال بلماضی

