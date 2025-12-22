تراکتور با شکست به رختکن رفت

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و الدحیل قطر از ساعت 19:30 امروز (دوشنبه) در چارچوب دور ششم از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا 26-2025 و در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار به برتری یک بر صفر الدحیل انجامید.

محمد نادری در دقیقه 32 روی ادمیلسون جونیور مرتکب خطای پنالتی شد. پس از تأیید این خطا به وسیله سیستم کمک داور ویدیویی (VAR)، بنجامین بوریژو پشت توپ ایستاد و در دقیقه 35 توانست گل اول الدحیل را به ثمر برساند.

تراکتور در پنج بازی قبلی خود به سه برد دست یافته و دو دیدار نماینده ایران در این رقابت‌ها با تساوی به پایان رسیده است.

