پیروزی حیاتی آرسنال در گودیسون پارک

آرسنال با بردی سخت و ارزشمند مقابل اورتون، نشانه‌ای از عبور از ضعف قدیمی خود در ماه دسامبر بروز داد؛ ماهی که طی سال‌های اخیر بارها روند قهرمانی این تیم را متوقف کرده بود و اکنون به آزمونی تازه برای شاگردان آرتتا تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، آرسنال با پیروزی یک بر صفر مقابل اورتون در گودیسون پارک، گامی مهم در شکستن یکی از قدیمی‌ترین ضعف‌های خود برداشت، ماه دسامبری که در سال‌های اخیر بارها آغاز افول توپچی‌ها بوده است. لغزش در چنین شب‌های سرد زمستانی، پیش‌تر بارها امیدهای قهرمانی آرسنال را کمرنگ کرده بود، اما این بار تیم میکل آرتتا نشانه‌ای از بلوغ و درس‌گرفتن از گذشته نشان داد.

در فصل‌های اخیر، دسامبر برای آرسنال ماه امتیاز از دست دادن‌های غیرمنتظره بوده است؛ شکست برابر فولام، وستهم و استون‌ویلا در دسامبر ۲۰۲۳ و تساوی‌های ناامیدکننده در سال بعد، خاطراتی آشنا برای هواداران این تیم بود. حتی در هفته‌های اخیر نیز باخت به ویلا و بردی سخت مقابل ولوز، زمزمه‌های تکرار همان سناریو را زنده کرده بود. اما پنالتی ویکتور گیوکرش، که با تصمیمی از سر مسئولیت‌پذیری مارتین اودگارد به او واگذار شد، این چرخه را –دست‌کم فعلاً– متوقف کرد.

هرچند اورتون به‌دلیل اعلام نشدن یک پنالتی به سودش معترض بود، آرسنال نیز دو بار تیر دروازه را لرزاند و می‌توانست اختلاف را افزایش دهد. اهمیت این سه امتیاز زمانی دوچندان شد که ساعاتی پیش از آن، منچسترسیتی با پیروزی برابر وستهم موقتاً به صدر جدول رسیده بود. آرسنال با این برد، دوباره دو امتیاز جلو افتاد و از منظر روانی، پیام روشنی به رقیب اصلی خود فرستاد؛ تیمی که در سال‌های اخیر بارها زخم‌های عمیقی بر پیکر رؤیای قهرمانی آرسنال زده است.

قهرمانی در لیگ برتر، ماراتنی طولانی است و صدرنشینی در کریسمس تضمین‌کننده جام نیست، اما برای تیمی که خاطره فروپاشی فصل ۲۳-۲۰۲۲ پس از ۲۴۸ روز صدرنشینی را هنوز به یاد دارد، عبور بی‌لغزش از دسامبر اهمیتی حیاتی دارد. آرتتا به‌خوبی می‌داند که این بار چاره‌ای جز اصلاح این ضعف تاریخی ندارد.

در این مسیر، نقش مارتین اودگارد کلیدی است. کاپیتان آرسنال، با وجود فصل پرفرازونشیب و مصدومیت‌های متعدد، نشانه‌هایی از بازگشت به اوج نشان داد؛ از تصمیم ایثارگرانه در واگذاری پنالتی تا افزایش تحرک و بازی عمودی‌تر در نیمه دوم. اگر اودگارد و دیگر مهره‌های کلیدی به ریتم مطلوب برسند، آرسنال می‌تواند با اعتمادبه‌نفس بیشتری به استقبال کریسمس برود؛ کریسمسی که شاید این بار، آغاز سقوط نباشد، بلکه نقطه تثبیت یک مدعی جدی قهرمانی باشد.

 

