به گزارش ایلنا، فصل ۲۰-۲۰۱۹ برای لیدزیونایتد از نظر ورزشی رؤیایی بود؛ تیمی که پس از ۱۶ سال با هدایت مارسلو بیلسا به لیگ برتر انگلیس صعود کرد و با فوتبال پرانرژی و هجومی‌اش تحسین شد. اما پشت این موفقیت، یکی از پرهزینه‌‌ترین و جنجالی‌ترین اشتباهات مدیریتی تاریخ فوتبال انگلیس پنهان بود، ماجرای ژان-کوین آگوستین، مهاجم فرانسوی که تنها ۴۸ دقیقه برای لیدز بازی کرد، اما در نهایت حدود ۴۹ میلیون یورو برای این باشگاه هزینه داشت.

آگوستین که سابقه حضور در آکادمی پاری‌سن‌ژرمن و قهرمانی با تیم زیر ۱۹ سال فرانسه را داشت، در سال ۲۰۱۷ با امیدهای فراوان به لایپزیش پیوست. شروع او در بوندس‌لیگا امیدوارکننده بود، اما به‌تدریج دچار افت شد و به دلیل مسائل انضباطی و کم‌‌انگیزگی، اعتماد رالف رانگنیک را از دست داد. پس از یک دوره ناموفق قرضی در موناکو، لایپزیش در ژانویه ۲۰۲۰ او را به‌صورت قرضی و با بند خرید اجباری به لیدز واگذار کرد. بندی که در صورت صعود لیدز به لیگ برتر فعال می‌شد و ارزش آن ۲۱ میلیون یورو بود.

بیلسا این انتقال را یک ریسک حساب‌شده می‌دانست، اما آگوستین هرگز نتوانست انتظارات را برآورده کند. او از نظر بدنی آماده نبود، در تمرینات عقب می‌‌ماند و در سه بازی کوتاهی که به میدان رفت، هیچ تأثیر مثبتی نداشت. مصدومیت، تعطیلی لیگ به دلیل کرونا و نارضایتی کادرفنی باعث شد لیدز پیش از پایان فصل اعلام کند قصد خرید دائمی این بازیکن را ندارد.

با این حال، لایپزیش با استناد به مفاد قرارداد، شکایت خود را به فیفا برد. فیفا و سپس دادگاه حکمیت ورزش (CAS) رأی را به سود باشگاه آلمانی صادر کردند و لیدز مجبور شد ۲۱ میلیون یورو بپردازد. ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ آگوستین نیز به دلیل نقض قرارداد از لیدز شکایت کرد و در نهایت ۲۸ میلیون یورو غرامت گرفت.

در مجموع، آگوستین به ازای هر دقیقه بازی برای لیدز حدود یک میلیون یورو هزینه روی دست این باشگاه گذاشت؛ آماری باورنکردنی که او را به نماد یکی از بدترین نقل‌وانتقالات تاریخ لیگ برتر تبدیل کرد. در حالی که لیدز بهای سنگینی برای یک اشتباه حقوقی پرداخت، مسیر حرفه‌ای آگوستین نیز به‌سرعت رو به افول رفت و او امروز، در ۲۸ سالگی، بدون تیم مانده است.

انتهای پیام/