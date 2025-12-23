به گزارش ایلنا، چند سالی است که مربیان جوان و ستاره‌های سابق فوتبال کشور، خود را به لیگ برتر رسانده‌اند. مربیانی که توانستند خود را در این لیگ سخت ثابت کنند و حالا یکی از آنها پا را فراتر گذاشته و توانسته ترمز تیم‌های بزرگ لیگ را بکشد. مهدی رحمتی، مربی کنونی خیبر خرم‌آباد مربی‌ای است که این فصل موفق شد مقابل تیم‌های بزرگ به موفقیت برسد. دروازه‌بان سابق و پرافتخار استقلال در دهه نود کفش‌ها و دستکش‌های خود را آویزان کرد و در مسیر سخت دیگری قرار گرفت.

دروازه‌بانی که در دوران بازیگری خود در فجرسپاسی چهره شد و به تیم‌های سپاهان و استقلال پیوست.

پس از این درخشش، حراست از قفس توری تیم ملی فوتبال به او واگذار شد و او این مأموریت بزرگ را هم با موفقیت به پایان رساند و به جمع مربیان لیگ برتر پیوست. دروازه‌بان سابق تیم‌های ملی و استقلال پس از دریافت مدرک مربیگری کار خود را از تیم پدیده آغاز کرد و پدیده شد.

رحمتی در حالی در لیگ بیستم، هدایت پدیده را برعهده گرفت که این باشگاه با مشکلات مالی بسیاری مواجه بود. تحویل گرفتن پدیده خالی از ستاره، مأموریت سختی برای رحمتی محسوب می‌شد اما با وجود این شرایط عجیب، رحمتی کارنامه قابل قبولی در پدیده داشت و نتایج نسبتاً خوبی با این تیم گرفت. شروع کار رحمتی، با سه شکست در 4 بازی لیگ قهرمانان آسیا بود. در شروع لیگ برتر اما، تیم او شرایط متفاوتی داشت.

سبک بازی پدیده، باعث شد تعداد برد و باخت‌های این تیم، بیشتر از تساوی‌هایش باشد و میانگین امتیازگیری‌ تیم پدیده را بالاتر ببرد. پدیده که در مقطعی تا رده چهاردهم هم پایین رفته بود، در نهایت توانست فصل را در جایگاه نهم تمام کند.

آن هم در شرایطی که بیشتر هفته‌های پایانی، در نیمه بالای جدول و در رده هشتم قرار داشت. رحمتی پس از پدیده هدایت تیم‌های آلومینیوم اراک، نساجی مازندران، هوادار تهران و شمس‌آذر را برعهده داشت. او در فصل جاری خیبر را انتخاب کرد و تا به اینجا توانست غول‌های لیگ برتر را متوقف کند.

هفته هفتم مسابقات لیگ برتر بود که خیبری‌ها با هدایت رحمتی پرسپولیس را 2-1 شکست دادند و در هفته دهم هم موفق شدند تیم قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را شکست دهند. خیبر در مقابل تراکتور به پیروزی 2-1 دست یافت. آخرین هنرنمایی رحمتی مقابل استقلال بود و این تیم در هفته چهاردهم موفق شد، تیمی که سال‌ها برای آن بازی می‌کرد را متوقف کند. خیبر در حالی مقابل استقلال به نتیجه 1-1 دست یافت که نماینده خرم‌آباد سوار بازی بود. این تیم بعد از گل تساوی استقلال، 2 گل به آبی‌پوشان زد که البته این 2 گل با تصمیم داور مردود اعلام شد.

درخشش رحمتی در فصل جاری نشان‌دهنده این است که دروازه‌بان فراموش‌نشدنی آبی‌ها مسیر موفقیت در مربیگری را هم آموخته و راه درست را در این مسیر سخت پیدا کرده است. سبک ویژه او ساختن جوان‌ها است و شاید رحمتی روزی تبدیل به بازیکن‌ساز‌ترین سرمربی لیگ برتر نیز تبدیل شود.

این در حالی است که جامعه مربیگری در فوتبال ایران از چند سال پیش و با حضور دیگر مربیانی همچون پیروز قربانی، قاسم حدادی‌فر، سعید اخباری، مازیار زارع و حتی محرم نویدکیا پوست‌اندازی کرده است. حالا باید به دنبال درخشش این مربیان جوان در تیم‌های نامدار و چه بسا تیم ملی فوتبال کشورمان باشیم. این مربیان جوان می‌توانند لیگ برتر را از پیله افکار و تاکتیک‌های پوسیده نجات دهند و تاکتیک‌های نوین را به لیگ برتر تزریق کنند.

انتهای پیام/