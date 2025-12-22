تراکتورِ بدون شکست در جدال با رقیب پرستاره قطری
تراکتور در حالی در ادامه رقابتهای خود به مصاف نماینده قطر میرود که نامش در کنار الهلال عربستان و الوحده امارات، بهعنوان سه تیم بدون شکست پنج بازی اخیر گروه غرب آسیا ثبت شده است؛ تیمی که با کمترین گل خورده، حالا برای حفظ جایگاه و افزایش حاشیه امنیت، چارهای جز پیروزی در این دیدار خانگی ندارد.
به گزارش ایلنا، تیم تراکتور ایران به همراه تیمهای الهلال عربستان و الوحده امارات سه تیم بدون شکست در پنج بازی گذشتهشان هستند.
اگر چه دو تیم دیگر با دو سه امتیاز اختلاف بالاتر از تراکتور قرار دارند اما نماینده کشورمان با یک گلخورده(مقابل شباب الاهلی امارات) صاحب بهترین خط دفاعی گروه غرب آسیا است.
شاگردان اسکوچیچ در حالی از تیم قطری پذیرایی میکنند که باید از این بازی سه امتیاز را بگیرند. البته که میهمان هم به هیچوجه حریف دستوپا بستهای نبوده و آنها هم انگیزه کافی برای کسب سه امتیاز را دارند، چرا که سه امتیاز بازی حاشیه امنیت بسیار مناسبی برایشان ایجاد میکند.
آنها در حال حاضر با 12 امتیاز از 10 بازی در جایگاه هشتم لیگ دوازده تیمی قطر قرار دارند. این تیم در اولین بازی 2-1 مغلوب الهلال شد و در بازی دوم مقابل الاهلی عربستان به تساوی 2-2 رضایت داد.
شاگردان جمال بلماضی در بازی سوم 3-1 نتیجه را به الوحده امارات واگذار کردند و در هفته چهارم پیروزی بزرگ و پرگلی را مقابل شباب الاهلی امارت رقم زدند. پیروزی 4-1 نتیجهای بود که در پایان بازی برایشان رقم خورد. الدحیل در بازی پنجم هم الاتحاد عربستان را با نتیجه 4-2 شکست داد.
تیم قطری نفراتی از کشورهای مختلف را در اختیار دارد. بازیکنانی از برزیل، آرژانتین، سودان، فرانسه، لهستان، کامرون، سنگال، ساحل عاج، ایتالیا، الجزایر و البته تعدادی هم قطری.
مارکو وراتی ستاره ایتالیایی به دلیل سه اخطاره بودن، بازی مقابل تراکتور را از دست داده و جالب اینکه بازیکن سابق پیاسجی در بازی با الغرافه هم از زمین اخراج شده بود تا به عنوان خشنترین بازیکن این فصل تیمش مطرح شود. اما مدافعان تراکتور به هیچوجه نباید لحظهای از مهار عادل بولبینا غافل شوند؛ بازیکنی که مقابل الاتحاد عربستان هتتریک کرد.
عادل پنج سال برای تیم پارادو الجزایر توپ زد و در فصلی که گذشت عنوان آقای گلی لیگ کشورش را به ارمغان آورد. او با پیشنهادهایی از سوی هالسیتی انگلیس، الزمالک مصر و الدحیل روبهرو شد و تصمیم گرفت با تیم قطری برای پنج سال به توافق برسد. او یکی از مدعیان آقای گلی لیگ نخبگان است. باید دید این بازیکن 22 ساله با ادامه این روند فوقالعاده چه آیندهای در انتظارش خواهد بود.
او هنوز برای تیم ملی الجزایر بازی نکرده اما سابقه حضور در تیمهای زیر 20 و 23 سال کشورش را دارد. او همچنین برای تیم دوم الجزایر نیز به میدان رفته است و باید به انتظار نشست و تماشا کرد که آیا بولبینا در جام جهانی همراه با شاگردان ولادیمیر پتکوویچ خواهد بود یا خیر. نماینده کشورمان هم برای رسیدن به این مرحله در دوبازی ابتدایی مقابل شباب الاهلی و الوحده امارات به تساوی رضایت داده و در بازی سوم شارجه امارات را با جشنوارهای از گل در خانهاش(5 بر صفر) شکست دادند. تراکتوریها در بازی چهارم الشرطه عراق را با یک گل از پیش رو برداشتند و در بازی پنجم هم با گل لوشکیا در دقیقه هفدهم نسف قارشی را در ازبکستان شکست دادند.