به گزارش ایلنا، الدحیل قطر، تیمی حاصل از ادغام با لخویا، چهره‌ای آشنا برای فوتبال ایران است. نامی که سال‌ها بین دیدارهای قاره‌ای ما تکرار شده؛ پرسپولیس، استقلال، سپاهان، ذوب‌آهن، تراکتور و استقلال خوزستان، همه جایی در دفتر خاطرات رویارویی با این رقیب دارند.

در این ۲۷ رویارویی، الدحیل دست بالاتر را دارد با ۱۵ برد، ۶ مساوی و ۶ باخت. آنها برابر هر ۶ رقیب ایرانی، تفاضل گل مثبت دارند و بیشتر از گل‌های خورده، گل زده‌اند.

پرسپولیس را باید قدرتمندترین رقیب ایرانی الدحیل لقب داد با ۴ بار شکست دادن این تیم. دو تیم دیگری که الدحیل را برده‌اند، سپاهان و ذوب‌آهن هستند.

استقلال در ۴ بازی و تراکتور و استقلال خوزستان در ۲ مصاف، موفق به شکست دادن الدحیل نشده‌اند. الدحیل با همین نام، تنها ۲ بار برابر تیم‌های ایرانی شکست خورده که هر دو بازی با پرسپولیس بوده است.

آن‌ها با نام الدحیل به استقلال، سپاهان و ذوب‌آهن نباخته‌اند. تنها ۳ تیم ایرانی پرسپولیس، ذوب‌آهن و تراکتور موفق به بسته نگه داشتن دروازه‌شان برابر این رقیب شده‌اند.

