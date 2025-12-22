خبرگزاری کار ایران
الدحیل؛ رقیب آشنای قطری با برتری آماری مقابل تیم‌های ایرانی

الدحیل قطر در سال‌های اخیر به یکی از شناخته‌شده‌ترین رقبای تیم‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، الدحیل قطر، تیمی حاصل از ادغام با لخویا، چهره‌ای آشنا برای فوتبال ایران است. نامی که سال‌ها بین دیدارهای قاره‌ای ما تکرار شده؛ پرسپولیس، استقلال، سپاهان، ذوب‌آهن، تراکتور و استقلال خوزستان، همه جایی در دفتر خاطرات رویارویی با این رقیب دارند.

در این ۲۷ رویارویی، الدحیل دست بالاتر را دارد با ۱۵ برد، ۶ مساوی و ۶ باخت. آنها برابر هر ۶ رقیب ایرانی، تفاضل گل مثبت دارند و بیشتر از گل‌های خورده، گل زده‌اند.

پرسپولیس را باید قدرتمندترین رقیب ایرانی الدحیل لقب داد با ۴ بار شکست دادن این تیم. دو تیم دیگری که الدحیل را برده‌اند، سپاهان و ذوب‌آهن هستند.

استقلال در ۴ بازی و تراکتور و استقلال خوزستان در ۲ مصاف، موفق به شکست دادن الدحیل نشده‌اند. الدحیل با همین نام، تنها ۲ بار برابر تیم‌های ایرانی شکست خورده که هر دو بازی با پرسپولیس بوده است.

آن‌ها با نام الدحیل به استقلال، سپاهان و ذوب‌آهن نباخته‌اند. تنها ۳ تیم ایرانی پرسپولیس، ذوب‌آهن و تراکتور موفق به بسته نگه داشتن دروازه‌شان برابر این رقیب شده‌اند.

