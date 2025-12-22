به گزارش ایلنا، با آغاز کار علیرضا منصوریان در تیم الطلبه عراق، گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی این تیم وارد فاز جدی‌تری شده است. در این میان، نام حامد پاکدل به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمربی ایرانی برای تقویت خط حمله مطرح شده است.

علیرضا منصوریان که به‌تازگی به‌عنوان سرمربی جدید تیم الطلبه معرفی شده، با این انتخاب عنوان نخستین مربی ایرانی تاریخ لیگ برتر فوتبال عراق را به نام خود ثبت کرده است. حضور او در بغداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان هواداران این باشگاه داشته و از همان روزهای نخست، توجه‌ها به فهرست بازیکنان مدنظر او جلب شده است.

در همین راستا و با بالا گرفتن شایعات نقل‌وانتقالاتی، نام چند بازیکن ایرانی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی الطلبه مطرح شد؛ شایعاتی که واکنش مستقیم منصوریان را به‌دنبال داشت. سرمربی الطلبه در نخستین موضع‌گیری رسمی خود، تأیید کرد که به‌طور مشخص دو بازیکن ایرانی را برای تقویت تیمش زیر نظر دارد.

منصوریان ابتدا از فرشید باقری، هافبک سابق استقلال، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی خود یاد کرد و سپس از حامد پاکدل به‌عنوان مهاجمی نام برد که می‌تواند در ساختار هجومی تیمش نقش مؤثری ایفا کند. این اظهارات عملاً مهر تأییدی بر علاقه جدی سرمربی ایرانی به جذب پاکدل بود.

انتهای پیام/