خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبی: برای بازی‌های دوستانه تیم ملی برنامه‌ریزی می‌کنیم

نبی: برای بازی‌های دوستانه تیم ملی برنامه‌ریزی می‌کنیم
کد خبر : 1731491
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس فدراسیون در مورد برنامه ریزی برای بازی‌های دوستانه تیم ملی صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی در گفت‌وگو با روزنامه فدراسیون اظهار داشت: فوتبال یک هدیه خدادادی است؛ هر شخصی باید وظیفه خودش را انجام بدهد و در حاشیه‌سازی پیش قدم نباشد. بازیکنان تیم ملی که عضو باشگاه‌های داخل و خارج کشور هستند به عنوان الگو برای جوانان باید شان خود را در هر شرایطی حفظ کنند و مسئولیت سنگینی روی دوش آنهاست.

وی درباره آخرین وضعیت بازی‌های دوستانه تیم ملی پیش از جام جهانی، بیان داشت: برای فیفادی ماه مارس و ژوئن و اردوهای تدارکاتی پیش‌رو، امروز جلسه‌ای با امیر قلعه‌نویی، هدایت ممبینی و سایر ارکان فدراسیون برگزار کردیم. کار را دنبال می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر به نتیجه و جمع‌بندی برسیم. امیدواریم بهترین بازی‌ها را در این ۲ فیفادی پیش رو داشته باشیم. حضور تیم ملی با آمادگی کامل در جام جهانی نشان از قدرت فوتبال ایران دارد.

مدیر تیم ملی ایران در پایان گفت: امیدواریم بازیکنان مصدومی که امیر قلعه‌نویی تلفنی یا حضوری با آنها صحبت کرده، به خوبی خودشان را آماده کنند زیرا حضور در تیم ملی نیازمند آمادگی بازیکنان است. همان‌گونه که پیش از این اشاره شده تیم ملی جای بهترین است و امیدواریم نفرات ما هم به شکلی در شرایط آماده‌سازی قرار بگیرند که بتوانند در جام جهانی تاثیرگذار باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا