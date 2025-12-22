اجازه ندهید وینیسیوس برای رئال تعیین تکلیف کند

به گزارش ایلنا، پدیا میاتوویچ که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ پیراهن کهکشانی‌ها را به‌تن داشت و در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نیز در قامت مدیر ورزشی این باشگاه فعالیت می‌کرد، توصیه‌های مهمی را در خصوص آینده وینیسیوس جونیور مطرح کرده است.

این مدیر ۵۶ ساله صربستانی معتقد است پس از سوت‌های اعتراض‌آمیز هواداران در سانتیاگو برنابئو علیه این مهاجم برزیلی، باشگاه باید موضع قاطعانه‌ای در قبال تمدید قرارداد او (که تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد) اتخاذ کند.

میاتوویچ استراتژی تمدید قرارداد وینیسیوس را از دو جهت یک «تدبیر هوشمندانه» از سوی مدیریت رئال مادرید می‌داند. او در این باره اظهار داشت: «نخست باید روی او حساب کرد، چرا که کیفیت فنی بالایی دارد؛ اما دلیل دوم این است که در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم تفاهم، باشگاه دست بالا را برای مذاکره جهت ترانسفر و فروش او داشته باشد.»

تقابل رفتارهای وینیسیوس با اصالت رئال مادرید

مدیر ورزشی سابق مادریدی‌ها با تأکید بر اینکه رئال هرگز نباید اجازه دهد وینیسیوس به عنوان بازیکن آزاد و رایگان باشگاه را ترک کند، خاطرنشان کرد: «برخی رفتارهای این بازیکن با کلاس جهانی و پرستیژ باشگاه رئال مادرید در تضاد است. مدیریت باید همین حالا تکلیف آینده او را روشن کند.»

میاتوویچ در ادامه افزود: «رئال مادرید همواره باید فراتر از هر بازیکن یا شخصیت فوتبالی قرار بگیرد، چرا که اینجا بزرگ‌ترین باشگاه جهان است. اگر توافقی برای تمدید حاصل نشود، باشگاه موظف است تمام تلاش خود را برای فروش او به کار بگیرد. شما تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهید یک بازیکن یا مدیربرنامه‌هایش شما را کنترل کنند؛ رئال مادرید چه با وینیسیوس و چه بدون او، به پیروزی‌های خود ادامه خواهد داد.»

درخواست دستمزد نجومی؛ نشانه جدایی؟

این پیشکسوت صربستانی با اشاره به شایعات پیرامون درخواست‌های مالی هنگفت ستاره برزیلی تصریح کرد: «اگر وینیسیوس اکنون درخواستی مشابه قراردادهای امباپه یا مسی دارد، معنای ساده‌اش این است که تمایلی به تمدید ندارد. ما بچه نیستیم و واقعیت را می‌فهمیم. اگر او می‌خواهد تا پایان قراردادش بماند و سپس برود، مشکلی نیست؛ اما مصلحت رئال مادرید همیشه باید در اولویت اول باشد. اگر کسی اینجا خوشحال نیست، راه خروج باز است؛ هیچ‌کس را اینجا به زور نگه نداشته‌اند.»

انتهای پیام/