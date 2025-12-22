به گزارش ایلنا، میورا که به عنوان «کازو» شناخته می‌شود، پس از گذراندن فصل گذشته در تیم دسته چهارمی «آتلتیکو سوزوکا»، به مدت یک سال به صورت قرضی به فوکوشیما یونایتد خواهد پیوست. اگرچه این انتقال هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما معمولاً اخبار مربوط به انتقال‌های او در ساعت ۱۱:۱۱ صبح روز ۱۱ ژانویه اعلام می‌شود که به شماره پیراهن او اشاره دارد.

بازیکن اسبق تیم ملی ژاپن در ماه فوریه ۵۹ ساله خواهد شد و در فصل گذشته، در ۷ بازی برای سوزوکا به میدان رفت. این تیم پس از قرار گرفتن در رده دوم از انتها در جدول، به لیگ‌های منطقه‌ای ژاپن سقوط کرد.

میورا در سال ۱۹۸۶ دوران حرفه‌ای خود را با تیم برزیلی سانتوس آغاز کرد و همچنین برای تیم‌هایی در ایتالیا، کرواسی، استرالیا و پرتغال بازی کرده است. او در زمان راه‌اندازی لیگ ژاپن در سال ۱۹۹۳، نقش مهمی در معرفی فوتبال به جامعه ژاپنی ایفا کرد.

این بازیکن در سال ۱۹۹۰ برای اولین بار به تیم ملی ژاپن دعوت شد، اما به طور غیرمنتظره‌ای از ترکیب تیم برای اولین حضور در جام جهانی ۱۹۹۸ کنار گذاشته شد، آن هم با وجود اینکه در ۸۹ بازی برای این تیم ۵۵ گل به ثمر رسانده بود.

