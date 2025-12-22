خبرگزاری کار ایران
دنی آلوز در ۴۲ سالگی به فوتبال بازمی‌گردد!

دنی آلوز، مدافع پیشین بارسلونا، در آستانه نهایی‌کردن خرید یک باشگاه در دسته سوم فوتبال پرتغال قرار دارد و قصد دارد برای مدت کوتاهی با پیراهن تیمی که مالک آن خواهد بود، به فوتبال بازگردد.

به گزارش ایلنا، دنی آلوز به همراه گروهی از سرمایه‌گذاران نزدیک به خود، در حال تکمیل مذاکرات برای خرید باشگاه سائو ژوائو دِور پرتغال است؛ تیمی که در حال حاضر در رتبه دهم سری A لیگ دسته سوم این کشور قرار دارد. این باشگاه می‌تواند به مقصد پایانی دوران بازی آلوز تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، مدافع ۴۲ ساله برزیلی در نظر دارد پس از نهایی‌شدن مالکیت باشگاه، برای مدت حدود شش ماه به‌عنوان بازیکن نیز در ترکیب تیم به میدان برود. این تصمیم چند سال پس از خداحافظی عملی او از فوتبال حرفه‌ای و در پی حواشی حقوقی جدی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

آلوز که آخرین بار در ژانویه ۲۰۲۳ از فوتبال فاصله گرفت، پس از متهم‌شدن به تجاوز  و محاکمه در اسپانیا، عملاً از میادین دور شد. با این حال، پس از تبرئه او توسط دادگاه‌های اسپانیا در ماه مارس گذشته، این بازیکن تصمیم گرفته مسیر تازه‌ای برای پایان دوران ورزشی خود انتخاب کند.

در روزهای اخیر، نام دنی آلوز بار دیگر با انتشار اخباری درباره سبک زندگی جدیدش بر سر زبان‌ها افتاد. او که خود را یک مبلغ مذهبی معرفی کرده، بارها در اظهارنظرهایش بر نقش ایمان در زندگی‌اش تأکید کرده و گفته است: «باید ایمان داشته باشید؛ من خودم شاهدش هستم.»

طبق اطلاعاتی که نخستین‌بار ESPN برزیل منتشر کرده، آلوز مصمم است در ۴۲ سالگی بار دیگر آمادگی بدنی‌اش را بازیابد و این‌بار نه برای یک باشگاه بزرگ، بلکه برای تیمی که مالک آن خواهد بود، به میدان برود. او امیدوار است این بازگشت کوتاه‌مدت، پایانی متفاوت و شخصی‌تر برای دوران پرافتخار فوتبالش رقم بزند.

