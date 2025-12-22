فوری: استقلال در مشهد میزبان شد
میزبانی استقلال از گل گهر در مشهد به صورت رسمی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، برگزاری دیدار استقلال و گلگهر سیرجان در مشهد سرانجام قطعی شد تا یکی از مهمترین ابهامهای مربوط به میزبانی آبیهای پایتخت در نیمفصل نخست لیگ برتر به پایان برسد. طبق تصمیم نهایی، این مسابقه از هفته سیزدهم رقابتها در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار خواهد شد؛ موضوعی که طی هفتههای گذشته بارها درباره آن گمانهزنی شده بود و حالا رنگ قطعیت به خود گرفته است.
با اعلام رسمی سازمان لیگ دیدار تیمهای استقلال و گلگهر سیرجان در تاریخ اعلامشده، یعنی روز هفتم دیماه برگزار میشود، با این تفاوت که ساعت مسابقه نسبت به برنامه قبلی تغییر خواهد داشت و از ساعت ۱۵:۴۵ برگزار میشود. این دیدار قرار است در ورزشگاه امام رضا (ع) انجام شود؛ ورزشگاهی که در ماههای اخیر بهعنوان گزینه اصلی میزبانی استقلال مطرح شده بود.
یکی از مهمترین دغدغهها برای برگزاری این مسابقه، موضوع استفاده از سیستم کمکداور ویدئویی بود. طبق اعلام منابع آگاه، سیستم VAR پیشتر در ورزشگاه امام رضا نصب شده و از این بابت مانعی برای برگزاری مسابقه وجود ندارد. تنها اقدام باقیمانده، جانمایی مجدد و بررسی نهایی تجهیزات است تا اطمینان حاصل شود که در جریان مسابقه مشکلی از نظر فنی به وجود نخواهد آمد.
با قطعی شدن میزبانی استقلال در مشهد، آبیهای پایتخت این فرصت را خواهند داشت که در شرایطی متفاوت از شهرقدس و در ورزشگاهی بزرگتر، از گلگهر پذیرایی کنند. این تصمیم میتواند هم از نظر فنی و هم از نظر روحی به سود استقلال باشد؛ بهویژه در مقطع حساسی از فصل که شاگردان ریکاردو ساپینتو برای جمعآوری امتیازات و بهبود جایگاه خود در جدول، به حمایت هرچه بیشتر هواداران نیاز دارند.