به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی‌ ورزشی پرسپولیس به‌صورت قاطع اعلام می‌کند هرگونه توهین قومیتی، نفرت‌پراکنی و انتشار محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی با سوءاستفاده از نام، نشان و هویت پرسپولیس، تخلف آشکار اخلاقی و جرم محسوب شده و این باشگاه هیچ مسئولیتی در قبال این اقدامات نخواهد داشت.

توهین به اقوام شریف ایران، نه در چارچوب هواداری می‌گنجد و نه قابل توجیه است و از منظر باشگاه پرسپولیس، اقدامی ضدفرهنگی، ضدملی و مغایر با اصول اخلاق ورزشی محسوب می‌شود.

باشگاه پرسپولیس تأکید می‌کند افرادی که با هویت حقیقی یا جعلی، در فضای مجازی اقدام به توهین قومیتی و ایجاد نفرت می‌کنند، نماینده این باشگاه نبوده و در صورت احراز انتساب، پیگیری حقوقی و قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پرسپولیس اجازه نخواهد داد جریان‌های مشکوک با سوءاستفاده از نام این باشگاه، وحدت ملی، شأن هواداران و اعتبار پرسپولیس را خدشه‌دار کنند و در این مسیر از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس از هواداران فهیم خود می‌خواهد ضمن حفظ آرامش و شأن این نام بزرگ، از ورود به فضاهای تحریک‌آمیز خودداری کرده و هرگونه محتوای توهین‌آمیز منتسب به پرسپولیس را گزارش دهند.

پرسپولیس در برابر توهین قومیتی، سکوت نخواهد کرد.

