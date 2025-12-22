بیانیه پرسپولیس: در برابر توهین قومیتی سکوت نمیکنیم
باشگاه پرسپولیس توهینهای قومیتی با نام و لوگوی این باشگاه در فضای مجازی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس بهصورت قاطع اعلام میکند هرگونه توهین قومیتی، نفرتپراکنی و انتشار محتوای توهینآمیز در فضای مجازی با سوءاستفاده از نام، نشان و هویت پرسپولیس، تخلف آشکار اخلاقی و جرم محسوب شده و این باشگاه هیچ مسئولیتی در قبال این اقدامات نخواهد داشت.
توهین به اقوام شریف ایران، نه در چارچوب هواداری میگنجد و نه قابل توجیه است و از منظر باشگاه پرسپولیس، اقدامی ضدفرهنگی، ضدملی و مغایر با اصول اخلاق ورزشی محسوب میشود.
باشگاه پرسپولیس تأکید میکند افرادی که با هویت حقیقی یا جعلی، در فضای مجازی اقدام به توهین قومیتی و ایجاد نفرت میکنند، نماینده این باشگاه نبوده و در صورت احراز انتساب، پیگیری حقوقی و قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پرسپولیس اجازه نخواهد داد جریانهای مشکوک با سوءاستفاده از نام این باشگاه، وحدت ملی، شأن هواداران و اعتبار پرسپولیس را خدشهدار کنند و در این مسیر از تمام ظرفیتهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
باشگاه پرسپولیس از هواداران فهیم خود میخواهد ضمن حفظ آرامش و شأن این نام بزرگ، از ورود به فضاهای تحریکآمیز خودداری کرده و هرگونه محتوای توهینآمیز منتسب به پرسپولیس را گزارش دهند.
پرسپولیس در برابر توهین قومیتی، سکوت نخواهد کرد.