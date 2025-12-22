آخرین خبر در مورد مدافع مصدوم پرسپولیس

به گزارش ایلنا، حسین ابرقویی که در دیدار پرفشار و ۱۲۰ دقیقه‌ای پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی عملکرد قابل قبولی داشت، در دقایق پایانی وقت‌های اضافه به دلیل گرفتگی عضلانی ناچار به ترک زمین شد؛ اتفاقی که در همان لحظه نگرانی‌هایی را درباره وضعیت جسمانی او برای بازی بعدی ایجاد کرد.

با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد مشکل ابرقویی جدی نیست. این مدافع پس از بازی تحت نظر کادر پزشکی قرار گرفت و نشانه‌ای از مصدومیت خاص یا آسیب عضلانی طولانی‌مدت در او دیده نشده است.

ابرقویی حالا بدون محدودیت در تمرینات تیمی حاضر شده و از نظر کادر فنی و پزشکی، مانعی برای حضورش در دیدار پایانی نیم‌فصل مقابل مس رفسنجان وجود ندارد. حتی این احتمال بسیار بالاست که او بار دیگر در ترکیب اصلی اوسمار ویه‌را قرار بگیرد و زوج خط دفاعی پرسپولیس را با کنعانی تشکیل دهد.

با توجه به عملکرد ابرقویی در هفته‌های اخیر و البته دوران نه چندان خوب پورعلی‌گنجی، به نظر می‌رسد سرمربی برزیلی قصدی برای ایجاد تغییر در قلب خط دفاعی نداشته باشد.

