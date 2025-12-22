ستاره پرسپولیس دوباره مصدوم شد
مارکو باکیچ با حضور در بازی تراکتور دوباره دچار مصدومیت شده است.
به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ که پیش از دیدار حساس جام حذفی مقابل تراکتور بهتازگی از بند مصدومیت رها شده بود، با نظر کادر فنی پرسپولیس در فهرست این مسابقه قرار گرفت و در نیمه دوم وارد زمین شد تا به خط میانی تیمش انرژی تازهای بدهد. باکیچ که تجربه بازیهای بزرگ را در کارنامه دارد، یکی از امیدهای اوسمار برای کنترل بازی در دقایق پایانی و وقتهای اضافه بود.
با این حال شب باکیچ در تبریز، شب خوشی نشد. بازی در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و هافبک مونتهنگرویی پرسپولیس پشت ضربه دوم تیمش ایستاد؛ پنالتیای که میتوانست جریان ضربات را به سود سرخها تغییر دهد اما ضربه او راهی به دروازه پیدا نکرد تا فشار روانی مسابقه بیشتر شود.
حالا و تنها چند روز بعد از آن دیدار پرفشار، شنیده میشود مصدومیت باکیچ پس از بازی تراکتور تشدید شده است. فشار دقایق پایانی در شرایطی که او هنوز به آمادگی کامل نرسیده بود، باعث شده وضعیت جسمانیاش دوباره زیر ذرهبین تیم پزشکی قرار بگیرد.
با این شرایط، حضور باکیچ در دیدار پایانی نیمفصل مقابل مس رفسنجان در هالهای از ابهام قرار دارد. اوسمار و کادر فنی پرسپولیس باید تصمیم بگیرند که آیا ریسک استفاده دوباره از این بازیکن را میپذیرند یا ترجیح میدهند با احتیاط بیشتر، او را برای ادامه فصل حفظ کنند.
باکیچ که یک گل استثنایی در لیگ به تراکتور زده بود این بار در ضربات پنالتی مقابل بیرانوند مغلوب شد و با خاطرهای بد یادگار امام را ترک کرد.