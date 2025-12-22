تردید در بارسلونا: گزینهای برای جانشینی کریستنسن نیست!
مصدومیت طولانیمدت آندریاس کریستنسن و کمبود مهره در قلب دفاع، بارسلونا را با چالشی جدی روبرو کرده است.
به گزارش ایلنا، مصدومیت آندریاس کریستنسن ضربه مهلکی به برنامههای تاکتیکی بارسلونا وارد کرده است. اگرچه زمان دقیق بازگشت این مدافع دانمارکی هنوز مشخص نیست، اما قطعی است که هانسی فلیک تا چند ماه آینده نمیتواند روی او حساب کند؛ موضوعی که با توجه به ترافیک پایین در این پست، به سردردی بزرگ برای مربی آلمانی تبدیل شده است. از سوی دیگر، وضعیت آمادگی رونالد آرائوخو نیز همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
طبق برنامهریزیها، پیش بینی میشود آرائوخو پس از تعطیلات کریسمس به تمرینات بازگردد و برای دربی مقابل اسپانیول در دسترس باشد. کادرفنی امیدوار است این مدافع از فشار روانی ناشی از بازی مقابل چلسی رها شده باشد، اما تأیید نهایی این موضوع تنها پس از بازگشت او به مستطیل سبز میسر خواهد شد.
در این میان، اریک گارسیا، دیگر مدافع تیم، در پست هافبک دفاعی بسیار راحتتر از قلب خط دفاعی ظاهر شده است. از زمانی که فلیک او را در این نقش آزمایش کرده، گارسیا عملاً به مهرهای در میانه میدان تبدیل شده و پیش از آن نیز بیشتر در پست دفاع راست به کار گرفته میشد. بنابراین، غیبت کریستنسن حفرهای را ایجاد کرده که بارسا باید هرچه سریعتر راهی برای پر کردن آن بیابد.
بازاری که گرهگشا نیست
گزینه خرید بازیکن جدید هنوز نهایی نشده است. در واقع بازار فعلی گزینههای متقاعدکنندهای را پیش روی باشگاه قرار نمیدهد. با این حال، بارسلونا طبق قوانین میتواند در صورت دوریِ بیش از چهار ماهه کریستنسن، برای جذب جانشین اقدام کند.
آنها تا پایان پنجره نقلوانتقالات زمستانی فرصت دارند تا پرونده پزشکی مدافع خود را به کمیسیون پزشکی لالیگا ارائه داده و در بازه زمانی ۲۰ روزه پس از تایید، از ۸۰ درصد ظرفیت دستمزد او برای ثبت قرارداد بازیکن جدید استفاده کنند.
سد بزرگ «فرپلی مالی»
اگرچه بارسا در تئوری میتواند بدون تکیه بر مصدومیت کریستنسن هم بازیکن جذب کند، اما واقعیت این است که باشگاه همچنان با محدودیتهای «فرپلی مالی» دستوپنجه نرم میکند. کاتالانها قصد دارند برای تابستان آینده یک مدافع میانی چپپا جذب کنند، اما این پروژه تنها در صورتی کلید میخورد که باشگاه به قانون ۱:۱ بازگردد. در حال حاضر، به دلیل عدم تحقق این شرط، هرگونه تقویت ترکیب در زمستان صرفاً منوط به استفاده از ظرفیت مصدومیت مدافع دانمارکی است.
صبر استراتژیک؛ عجلهای در کار نیست
آنچه مشخص است، بارسلونا برای خرید مدافع در زمستان دستپاچه عمل نخواهد کرد. دلیل اصلی این موضوع، عدم تمایل دکو و فلیک به گزینههای فعلی موجود در بازار است. با این حال، مدیریت باشگاه روند بهبود آرائوخو را در هفتههای آتی به دقت زیر نظر خواهد داشت تا بر اساس آن تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
درخشش جرارد مارتین؛ کورسوی امید در بحران
در میان این مشکلات، پیشرفت خیرهکننده جرارد مارتین در نیمفصل اول، بهترین خبر برای فلیک بوده است. سرمربی آلمانی به دلیل کمبود مهره، مارتین را از پست اصلیاش در دفاع چپ به قلب دفاع منتقل کرده است. او حالا همان مدافع میانی چپپایی نشان داده که تیم پس از جدایی اینیگو مارتینز به شدت به آن نیاز داشت.