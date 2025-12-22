حمایت قاطع هواداران از ژابی آلونسو: وینیسیوس باید برود!
نتایج یک نظرسنجی در روزنامه «مارکا» نشان میدهد هواداران رئال مادرید، در شرایط پرحاشیه این تیم، بیش از هر عامل دیگری بازیکنان را مقصر وضعیت فعلی میدانند و همچنان از ژابی آلونسو حمایت میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، سکوهای ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در دیدار اخیر رئال مادرید مقابل سویا بار دیگر نارضایتی خود را آشکارا نشان دادند. اگرچه کهکشانیها این مسابقه را با پیروزی به پایان رساندند، اما این نتیجه نتوانست فضای منفی حاکم بر عملکرد تیم را از بین ببرد و صبر هواداران بیش از گذشته رو به پایان است.
در همین راستا، مارکا با برگزاری یک نظرسنجی گسترده با مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار رأیدهنده تلاش کرد مشخص کند اعتراض هواداران متوجه چه کسانی است. برخلاف برخی گمانهزنیها، نتایج نشان داد بخش عمدهای از هواداران، ژابی آلونسو را عامل اصلی شرایط فعلی نمیدانند.
در پاسخ به این پرسش که «بزرگترین مشکل رئال مادرید چیست؟» ۶۱ درصد شرکتکنندگان، بازیکنان را مقصر دانستند. ۲۳ درصد مدیریت باشگاه را عامل این وضعیت معرفی کردند و تنها ۱۶ درصد انگشت اتهام را به سمت سرمربی تیم گرفتند.
در سؤال بعدی درباره آینده ژابی آلونسو، ۷۶ درصد هواداران معتقد بودند باید از او حمایت شود و ابزار لازم برای تقویت تیم در اختیارش قرار بگیرد. در مقابل، ۱۴ درصد خواهان برکناری فوری سرمربی شدند و ۱۰ درصد نیز ترجیح دادند تصمیمگیری به بعد از رقابتهای سوپرجام موکول شود. این پرسش نیز با مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار رأیدهنده همراه بود.
اما نتایج مربوط به وینیسیوس جونیور، شگفتانگیزترین بخش این نظرسنجی بود. مهاجم برزیلی که در دیدار برابر سویا بار دیگر تعویض شد، با وجود نشان دادن رابطهای نزدیک با سرمربی، حمایت گستردهای از سوی هواداران دریافت نکرد.
در پاسخ به پرسش مربوط به «راهحل وضعیت وینیسیوس»، ۸۶ درصد شرکتکنندگان معتقد بودند فروش این بازیکن بهترین گزینه است و شرایط او در رئال مادرید قابل ترمیم نیست. این قاطعانهترین نتیجه نظرسنجی بود. تنها ۷ درصد خواستار ادامه حمایت از او شدند و ۷ درصد دیگر نیز افت عملکرد را موقتی دانستند.
در بخش دیگری از این نظرسنجی، هواداران بر ضرورت تقویت تیم در نقلوانتقالات زمستانی تأکید کردند. ۷۹ درصد رأیدهندگان معتقدند رئال مادرید نیاز به خرید بازیکن دارد. در میان اولویتها، جذب یک هافبک با ۷۳ درصد بیشترین رأی را به خود اختصاص داد؛ پس از آن، ۲۰ درصد خواهان تقویت خط دفاع و ۷ درصد به دنبال جذب مهاجم بودند.
هرچند باشگاه تاکنون تنها درباره جانشینی احتمالی اندریک در صورت جدایی او صحبت کرده و رئال مادرید به طور سنتی در بازار زمستانی فعال نیست، اما نارضایتی هواداران از ضعفهای فنی تیم کاملاً مشهود است.
رئال مادرید اگرچه همچنان در تمامی رقابتها شانس حضور دارد و با پیروزی مقابل سویا فاصله خود با بارسلونا را به چهار امتیاز کاهش داد، اما بارسا سال را به عنوان صدرنشین زمستانی به پایان رساند. از دست رفتن صدر جدول که زمانی در اختیار مطلق رئال بود، باعث افزایش ناامیدی هواداران شده است.
در پاسخ به این پرسش که رئال مادرید در پایان فصل چه جامی را فتح خواهد کرد، ۶۸ درصد هواداران معتقدند این تیم نه قهرمان لالیگا میشود و نه لیگ قهرمانان اروپا. ۲۰ درصد قهرمانی در لالیگا را محتمل میدانند و تنها ۱۲ درصد به کسب هر دو جام امیدوارند.
رئال مادرید اکنون با تردیدهای فراوان وارد تعطیلات کریسمس شده است. اگرچه اکثریت هواداران مخالف اخراج ژابی آلونسو هستند، اما نبود وحدت نظر در داخل باشگاه میتواند شرایط را پیچیدهتر کند.
طبق برنامه، رئال مادرید چهارم ژانویه رقابتهای لالیگا را با دیدار مقابل بتیس در برنابئو از سر خواهد گرفت. آزمون جدیتر اما در سوپرجام اسپانیا و در عربستان رقم خواهد خورد؛ جایی که کهکشانیها هشتم ژانویه در دیدار نیمهنهایی دربی به میدان میروند. رئال پیشتر در لالیگا شکست سنگین ۵ بر ۲ را تجربه کرده بود، هرچند ژابی آلونسو موفق شد تیم را دوباره جمعوجور کند.
در پایان نظرسنجی، درباره گزینههای احتمالی جانشینی سرمربی نیز اشاره شده که در صورت جدایی ژابی آلونسو، نامهای محدودی مطرح هستند و بیش از همه، آلوارو آربلوا به عنوان گزینهای جدی مورد توجه قرار گرفته است.