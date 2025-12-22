اعلام اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال
به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور اعلام شد.
چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
*پالایش نفت بندرعباس-سن ایچ ساوه
داوران:مهدی طاهری-میلاد سعیدی-جواد دهقانی-ستار کدوری-جمال مرادبخش ناظر داوری:عبدالکریم سیستانی
*بهشتی سازه گرگان-گیتی پسند اصفهان
داوران:وحید سلیمانی-مرتضی وفایی نژاد-میلاد محمدیان-علی اکبر حصاری-محمدرضا علیپور ناظر داوری:حسین شهرآبادی
*گهرزمین سیرجان-فولاد زرند
داوران:علی احمدی-محمدجواد احتشام-مهدی ابراهیمی-محمود طحان-اسماعیل نعمتی ناظر داوری:محمودرضا نصیرلو
*مس سونگون-عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران:مجید اکبری-میلاد خانجانی-بهنام اختیاری-بهادر نوروزی-سعید دیندار ناظر داوری:ابراهیم مسیبی
*شهرداری ساوه-پردیس قزوین
داوران:ابراهیم مهرابی افشار-مجتبی بختیاریان-شاهین عباسی-امیرحسین نادب-علی اکبر ملک مجنی ناظر داوری:بهمن غفاری
*پالایش نفت اصفهان-پالایش نفت شازند
داوران:رضا پورشایگان-محمدعلی آقایی-بهنام نبی پور-علیرضا حسنزاده-مسعود مقتدری ناظر داوری:عباس دهقانپور
*جوادالائمه شهرکرد-فولاد هرمزگان
داوران:حمیدرضا قدسی راغب-محمد نوروزی-بهادر نظری-محسن سبزواری-نیما صفری ناظر داوری:پژمان رضایی