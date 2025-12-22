خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال

اعلام اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال
کد خبر : 1731239
لینک کوتاه کپی شد.

اعلام اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال اسامی داوران هفته بیستم فصل جاری لیگ برتر فوتسال مشخص شد.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور اعلام شد.

چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

*پالایش نفت بندرعباس-سن ایچ ساوه

داوران:مهدی طاهری-میلاد سعیدی-جواد دهقانی-ستار کدوری-جمال مرادبخش ناظر داوری:عبدالکریم سیستانی

*بهشتی سازه گرگان-گیتی پسند اصفهان

داوران:وحید سلیمانی-مرتضی وفایی نژاد-میلاد محمدیان-علی اکبر حصاری-محمدرضا علیپور ناظر داوری:حسین شهرآبادی

*گهرزمین سیرجان-فولاد زرند

داوران:علی احمدی-محمدجواد احتشام-مهدی ابراهیمی-محمود طحان-اسماعیل نعمتی ناظر داوری:محمودرضا نصیرلو

*مس سونگون-عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران:مجید اکبری-میلاد خانجانی-بهنام اختیاری-بهادر نوروزی-سعید دیندار ناظر داوری:ابراهیم مسیبی

*شهرداری ساوه-پردیس قزوین

داوران:ابراهیم مهرابی افشار-مجتبی بختیاریان-شاهین عباسی-امیرحسین نادب-علی اکبر ملک مجنی ناظر داوری:بهمن غفاری

*پالایش نفت اصفهان-پالایش نفت شازند

داوران:رضا پورشایگان-محمدعلی آقایی-بهنام نبی پور-علیرضا حسن‌زاده-مسعود مقتدری ناظر داوری:عباس دهقان‌پور

*جوادالائمه شهرکرد-فولاد هرمزگان

داوران:حمیدرضا قدسی راغب-محمد نوروزی-بهادر نظری-محسن سبزواری-نیما صفری ناظر داوری:پژمان رضایی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن