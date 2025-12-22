حکم حبس برای ناقضین لوگوی پرسپولیس!
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در راستای حفظ و احقاق حقوق باشگاه و پیرو اطلاعیههای قبلی، دو حکم جداگانه مبنی بر حبس افرادی که برند و لوگوی باشگاه را نقض کرده بودند از دادگاه کیفری اخذ کرد.
به گزارش ایلنا، پیش از این و در راستای پیگیریهای بخش حقوقی باشگاه در خصوص ناقضین لوگو و سوءاستفاده کنندگان از برند باشگاه پرسپولیس در حوزههای مختلف از جمله تولید و توزیع البسه تقلبی، مورد تعقیب و پیگیری حقوقی و کیفری قرار گرفت.
در اطلاعیه پیشین باشگاه نیز آمده بود؛ با عنایت به هماهنگیها و تحقیقات صورت گرفته علیه تولیدکنندگان محصولات و البسه تقلبی که از لوگوی باشگاه پرسپولیس بدون اخذ مجوزهای لازم روی پوشاک مختلف استفاده میکنند، شکایت کیفری و حقوقی تنظیم و به مراجع قضایی تقدیم خواهد شد که با پیگیریهای انجام شده، دو حکم مجزا برای اشخاصی که مرتکب جرم شده بودند از دادگاه کیفری اخذ شد.
هر دو متهم پروندهها علاوه بر ضبط کالا، به مدت ۶ ماه حبس تعزیری، معدوم نمودن علامت تجاری و جریمه محکوم شدند.
در همین راستا از هواداران محترم درخواست میشود برای حمایت از باشگاه خود، محصولات اصلی را خریداری نمایند.