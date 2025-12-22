طعنه استون ویلا به طرفدار وفادار منچستریونایتد! (عکس)

به گزارش ایلنا، استون ویلا پس از پیروزی مقابل منچستریونایتد، به طعنه به هوادار معروف با نام «The United Strand» پرداخت. ایلت که از زمان انتصاب روبرتو آموریم به عنوان سرمربی جدید منچستریونایتد، قول داده بود که موهایش را کوتاه نکند، اکنون با موهای پُرپشت خود به این انتظار ادامه می‌دهد. نزدیک‌ترین موفقیت این تیم در کسب پنج پیروزی متوالی، به سه بازی می‌رسد که در نوامبر به پایان رسید.

آمار عملکرد منچستریونایتد در ابتدای فصل چندان مطلوب نبود و این تیم در چندین بازی شکست خورد و از دور دوم جام اتحادیه حذف شد. اما در ماه اکتبر، این تیم موفق شد سه بازی متوالی را با پیروزی پشت سر بگذارد و در ادامه دو تساوی نیز کسب کند. اما پس از بازگشت از تعطیلات بین‌المللی نوامبر، این تیم تنها دو بازی از شش بازی اخیر خود را برده است.

در بازی روز یکشنبه، ماتئوس کنیا در دقیقه ۵۳ بازی، گل تساوی را برای منچستریونایتد به ثمر رساند. اما بلافاصله پس از استراحت، مورگان راجرز گل دوم را برای استون ویلا زد و پیروزی مهمی را برای این تیم رقم زد. این پیروزی، دهمین پیروزی متوالی استون ویلا در تمام رقابت‌ها بود و فاصله این تیم با صدرنشین لیگ، آرسنال، به سه امتیاز و با منچسترسیتی به یک امتیاز کاهش یافت.

پس از این پیروزی، استون ویلا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «۱۰ پیروزی متوالی!» و در پاسخ به این پست، به طعنه به «The United Strand» گفت: «این هوادار می‌توانست دو بار موهایش را کوتاه کند.»

ایلت، هوادار منچستریونایتد، در اکتبر ۲۰۲۴ پس از انتصاب آموریم، قول داد که تا زمانی که تیم محبوبش پنج بازی متوالی نبرد، موهایش را کوتاه نکند. او اکنون با موهای پُرپشت خود، به انتظار ادامه می‌دهد.

