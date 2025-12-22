خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طعنه استون ویلا به طرفدار وفادار منچستریونایتد! (عکس)

طعنه استون ویلا به طرفدار وفادار منچستریونایتد! (عکس)
کد خبر : 1731232
لینک کوتاه کپی شد.

استون ویلا با پیروزی ۲-۱ بر منچستریونایتد و ادامه روند پیروزی‌های خود به ۱۰ بازی، به هوادار مشهور این تیم، «The United Strand»، طعنه زد. این هوادار که فرانک ایلت نام دارد، قول داده است تا زمانی که منچستریونایتد پنج بازی متوالی را ببرد، موهایش را کوتاه نکند.

به گزارش ایلنا، استون ویلا پس از پیروزی مقابل منچستریونایتد، به طعنه به هوادار معروف با نام  «The United Strand» پرداخت. ایلت که از زمان انتصاب روبرتو آموریم به عنوان سرمربی جدید منچستریونایتد، قول داده بود که موهایش را کوتاه نکند، اکنون با موهای پُرپشت خود به این انتظار ادامه می‌دهد. نزدیک‌ترین موفقیت این تیم در کسب پنج پیروزی متوالی، به سه بازی می‌رسد که در نوامبر به پایان رسید.

آمار عملکرد منچستریونایتد در ابتدای فصل چندان مطلوب نبود و این تیم در چندین بازی شکست خورد و از دور دوم جام اتحادیه حذف شد. اما در ماه اکتبر، این تیم موفق شد سه بازی متوالی را با پیروزی پشت سر بگذارد و در ادامه دو تساوی نیز کسب کند. اما پس از بازگشت از تعطیلات بین‌المللی نوامبر، این تیم تنها دو بازی از شش بازی اخیر خود را برده است.

در بازی روز یکشنبه، ماتئوس کنیا در دقیقه ۵۳ بازی، گل تساوی را برای منچستریونایتد به ثمر رساند. اما بلافاصله پس از استراحت، مورگان راجرز گل دوم را برای استون ویلا زد و پیروزی مهمی را برای این تیم رقم زد. این پیروزی، دهمین پیروزی متوالی استون ویلا در تمام رقابت‌ها بود و فاصله این تیم با صدرنشین لیگ، آرسنال، به سه امتیاز و با منچسترسیتی به یک امتیاز کاهش یافت.

طعنه استون ویلا به طرفدار وفادار منچستریونایتد! (عکس)

پس از این پیروزی، استون ویلا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «۱۰ پیروزی متوالی!» و در پاسخ به این پست، به طعنه به «The United Strand» گفت: «این هوادار می‌توانست دو بار موهایش را کوتاه کند.»

ایلت، هوادار منچستریونایتد، در اکتبر ۲۰۲۴ پس از انتصاب آموریم، قول داد که تا زمانی که تیم محبوبش پنج بازی متوالی نبرد، موهایش را کوتاه نکند. او اکنون با موهای پُرپشت خود، به انتظار ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن