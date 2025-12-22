خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سرنوشت‌ساز مدعیان قهرمانی بسکتبال در گرگان

دیدار سرنوشت‌ساز مدعیان قهرمانی بسکتبال در گرگان
کد خبر : 1731216
لینک کوتاه کپی شد.

هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال ایران امروز با برگزاری پنج مسابقه پیگیری می‌شود، اما در مهم‌ترین بازی هفته در گرگان شهرداری گرگان و استقلال تهران در تقابلی حساس و تعیین‌کننده به مصاف هم می‌روند.

 

به گزارش ایلنا، مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران به ایستگاه سیزدهم رسیده و در میان دیدارهای امروز، توجه‌ها بیش از همه به سالن امام خمینی (ره) گرگان معطوف شده که شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی، از استقلال تهران پذیرایی می‌کند.

این مسابقه برای میزبان اهمیت ویژه‌ای دارد. استقلال تهران در نیم‌فصل نخست موفق شد تنها شکست گرگانی‌ها را رقم بزند و همین موضوع، انگیزه بالایی برای شاگردان صالح مخدومی ایجاد کرده تا در دیدار برگشت، نتیجه آن مسابقه را جبران کنند. شهرداری گرگان امیدوار است با اتکا به امتیاز میزبانی و حمایت هوادارانش، علاوه بر کسب پیروزی، جایگاه خود را در کورس صدرنشینی تثبیت کند.

اهمیت این تقابل تنها به جدول فعلی محدود نمی‌شود. هر دو تیم نگاه ویژه‌ای به مراحل پایانی فصل و پلی‌آف دارند و نتیجه این مسابقه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات میزبانی احتمالی فینال داشته باشد؛ امتیازی که برای مدعیان قهرمانی از ارزش بالایی برخوردار است.

استقبال گسترده هواداران گرگانی از این مسابقه، فضای ویژه‌ای به این دیدار بخشیده است. بلیت‌های این بازی از روز گذشته به طور کامل به فروش رسیده و پیش‌بینی می‌شود سالن امام خمینی (ره) امروز مملو از تماشاگرانی باشد که برای حمایت از تیم خود حاضر خواهند شد.

در سوی مقابل، استقلال تهران با هدایت مهران شاهین‌طبع و با بهره‌گیری از تجربه بازیکنانی چون ارسلان کاظمی و حامد حدادی، که به‌تازگی به جمع آبی‌پوشان اضافه شده، به گرگان سفر کرده است. این تیم امیدوار است با تکیه بر تجربه و انسجام تیمی، نتیجه‌ای مهم در خانه حریف به دست آورد.

دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و استقلال تهران امروز از ساعت ۱۷ در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن