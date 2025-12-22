دیدار سرنوشتساز مدعیان قهرمانی بسکتبال در گرگان
هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال ایران امروز با برگزاری پنج مسابقه پیگیری میشود، اما در مهمترین بازی هفته در گرگان شهرداری گرگان و استقلال تهران در تقابلی حساس و تعیینکننده به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران به ایستگاه سیزدهم رسیده و در میان دیدارهای امروز، توجهها بیش از همه به سالن امام خمینی (ره) گرگان معطوف شده که شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی، از استقلال تهران پذیرایی میکند.
این مسابقه برای میزبان اهمیت ویژهای دارد. استقلال تهران در نیمفصل نخست موفق شد تنها شکست گرگانیها را رقم بزند و همین موضوع، انگیزه بالایی برای شاگردان صالح مخدومی ایجاد کرده تا در دیدار برگشت، نتیجه آن مسابقه را جبران کنند. شهرداری گرگان امیدوار است با اتکا به امتیاز میزبانی و حمایت هوادارانش، علاوه بر کسب پیروزی، جایگاه خود را در کورس صدرنشینی تثبیت کند.
اهمیت این تقابل تنها به جدول فعلی محدود نمیشود. هر دو تیم نگاه ویژهای به مراحل پایانی فصل و پلیآف دارند و نتیجه این مسابقه میتواند نقش تعیینکنندهای در معادلات میزبانی احتمالی فینال داشته باشد؛ امتیازی که برای مدعیان قهرمانی از ارزش بالایی برخوردار است.
استقبال گسترده هواداران گرگانی از این مسابقه، فضای ویژهای به این دیدار بخشیده است. بلیتهای این بازی از روز گذشته به طور کامل به فروش رسیده و پیشبینی میشود سالن امام خمینی (ره) امروز مملو از تماشاگرانی باشد که برای حمایت از تیم خود حاضر خواهند شد.
در سوی مقابل، استقلال تهران با هدایت مهران شاهینطبع و با بهرهگیری از تجربه بازیکنانی چون ارسلان کاظمی و حامد حدادی، که بهتازگی به جمع آبیپوشان اضافه شده، به گرگان سفر کرده است. این تیم امیدوار است با تکیه بر تجربه و انسجام تیمی، نتیجهای مهم در خانه حریف به دست آورد.
دیدار تیمهای شهرداری گرگان و استقلال تهران امروز از ساعت ۱۷ در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار خواهد شد.