کارگاههای آموزشی داوری و پزشکی برای بازیکنان پرسپولیس
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس در کارگاههای آموزشی داوری و پزشکی شرکت کردند.
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام امیرعلی حسینی، مدیر امور بینالملل، سرخپوشان ایران امروز (یکشنبه) در راستای اجرای برنامههای اخذ مجوز در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان دو کارگاه آموزشی داوری و پزشکی بودند.
دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال ایران و توحید سیف برقی، افسر پزشکی و دوپینگ فیفا و معاون کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران، مدرسین این دورهها بودند.
کمیته اخذ مجوز باشگاه همچنین با حضور در محل تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تکمیل فرمها و اخذ مدارک اعضای تیم به ویژه اعضای کادر فنی برای بارگذاری در سامانه صدور مجوز اقدام کردند.