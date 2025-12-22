به گزارش ایلنا، بنابر اعلام امیرعلی حسینی، مدیر امور بین‌الملل، سرخپوشان ایران امروز (یک‌شنبه) در راستای اجرای برنامه‌های اخذ مجوز در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان دو کارگاه آموزشی داوری و پزشکی بودند.

دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال ایران و توحید سیف برقی، افسر پزشکی و دوپینگ فیفا و معاون کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران، مدرسین این دوره‌ها بودند.

کمیته اخذ مجوز باشگاه همچنین با حضور در محل تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تکمیل فرم‌ها و اخذ مدارک اعضای تیم به ویژه اعضای کادر فنی برای بارگذاری در سامانه صدور مجوز اقدام کردند.

